Около 1,4 тыс. большегрузов стоят в очереди на въезд в Польшу

1,4 тыс. большегрузов стоят на въезде в Польшу. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

После праздничных выходных очередь легковых авто на выезд из Беларуси перед пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") за 24 часа выросла со 170 до 900 единиц. Перед "пустующим" 21 апреля пунктом пропуском "Кукурыки" ("Козловичи") сегодня по состоянию на 10:00 въезда в Польшу ожидают 1,4 тыс. большегрузов. При этом польская сторона за сутки оформила 47 % транспорта от нормы.

На втором месте по количеству фур в очереди - 830 единиц - маршрут через литовские погранпереходы "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 23 % грузовиков.

Въезда в Латвию перед единственным функционирующим пунктом пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") ожидают 400 большегрузов. Сопредельные контрольные службы оформили лишь 33 % фур, следующих в Евросоюз.