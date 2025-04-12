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Около 200 сотрудников МВД Беларуси занялись благоустройством памятника милиционерам в деревне Гаи

Масштабные работы развернулись 12 апреля в Могилевском районе, где расположен памятник героям-милиционерам батальона капитана Владимирова. Они первыми в начале Великой Отечественной встали на защиту подступов к Могилеву от фашистов.

Сегодня здесь развернулись работы по очистке лесного массива. Около 200 сотрудников МВД, его подразделений, воспитанники Могилевского лицея и Института МВД приняли участие в республиканском субботнике.

Немало патриотических проектов объединяет белорусов. В начале мая МВД планирует провести масштабный автопробег. А на 22 июня запланирована театрализованная реконструкция боя у деревни Гаи.

республиканский субботник