ГПК: около 2,1 тыс. легковых авто и 14 автобусов ожидают въезда в ЕС

Около 2,1 тыс. легковушек ожидают на границе въезда в Польшу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

"Транспортный коллапс перед единственным доступным польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") сохраняется. Несмотря на это, сопредельная сторона продолжает игнорировать нормы по пропуску авто", - подчеркнули в пограничном ведомстве.