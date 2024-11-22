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ГПК: около 2,1 тыс. легковых авто и 14 автобусов ожидают въезда в ЕС
Около 2,1 тыс. легковушек ожидают на границе въезда в Польшу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
"Транспортный коллапс перед единственным доступным польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") сохраняется. Несмотря на это, сопредельная сторона продолжает игнорировать нормы по пропуску авто", - подчеркнули в пограничном ведомстве.
Около 2100 легковых авто и 14 автобусов ожидают въезда в ЕС перед пунктом пропуска. Польские контрольные службы за прошедшие сутки приняли на свою территорию только 43 % легковушек от нормы.
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