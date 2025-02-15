Около 33 тыс. браков были заключены в Беларуси в 2024 году

Почти 33 тыс. браков в торжественной обстановке были заключены в Беларуси в 2024 году. А 2025-й для Дворца гражданских обрядов юбилейный - учреждению исполняется 60 лет. За это время здесь официально зарегистрировали отношения свыше 220 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

"В 2024 году в Беларуси было проведено более 1,7 тыс. свадебных юбилеев - золотых, серебряных, фарфоровых, жемчужных. Радует факт, что ежегодное количество проведенных юбилейных свадебных церемоний увеличивается", - привела цифры консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси Елена Семенюк.