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Около 33 тыс. браков были заключены в Беларуси в 2024 году
Почти 33 тыс. браков в торжественной обстановке были заключены в Беларуси в 2024 году. А 2025-й для Дворца гражданских обрядов юбилейный - учреждению исполняется 60 лет. За это время здесь официально зарегистрировали отношения свыше 220 тыс. человек из более чем 100 стран мира.
"В 2024 году в Беларуси было проведено более 1,7 тыс. свадебных юбилеев - золотых, серебряных, фарфоровых, жемчужных. Радует факт, что ежегодное количество проведенных юбилейных свадебных церемоний увеличивается", - привела цифры консультант управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси Елена Семенюк.
В 2025 году в Беларуси усилили государственную поддержку: более чем в 3 раза увеличился минимальный размер пособия по беременности, родам и больничному для работающих женщин, стаж которых составляет менее шести месяцев. В 2024-м сумма начислений составила почти 220 рублей, в 2025 году - свыше 720 рублей.