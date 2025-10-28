Около 41 тыс. случаев инсульта ежегодно регистрируют медики в Беларуси

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Заболевание находится в списке лидеров причин инвалидности и смертности в Беларуси. Поэтому его профилактике, диагностике и лечению уделяется повышенное внимание.

В стране помощь пациентам с инсультом, как и в большинстве государств мира, оказывается поэтапно. Работает сеть специализированных отделений.

Ярослав Жолнеркевич, заведующий инсультным блоком Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Пациенты сразу с приемного покоя доставляются в наше отделение, пребывают от суток до трех, в зависимости от тяжести состояния, и затем переводятся в плановое отделение. На текущий момент у нас 14 пациентов. Все они находятся в стабильном состоянии, либо в стабильно тяжелом, либо средней степени тяжести. Круглосуточно пациенты находятся на кардиомониторах, мониторируются основные параметры, артериальное давление, пульс, сатурация и осуществляется круглосуточный уход медицинским персоналом".