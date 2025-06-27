Около 500 международных журналистов работали из пресс-центра в Минске

Иностранные СМИ проявили большой интерес к масштабным мероприятиям в Минске - саммиту ЕАЭС и Евразийскому экономическому форуму. География публикаций широкая. Сотни зарубежных журналистов делились информацией со своей аудиторией прямо из белорусской столицы.

Как ранее отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, члены ЕАЭС вместе с государствами-партнерами составляют пятую часть населения мира. Объединение простирается от Арктики на севере и до Тихого океана на востоке. А потому спрос на информацию о событиях, происходящих в эти дни в Минске, переоценить сложно.

26 июня медийное сопровождение идей ЕАЭС было темой одного из круглых столов. Сегодня интернет заполнен публикациями о форуме и заседании Высшего Евразийского совета. Большой материал вышел от агентства Синьхуа. Также удалось найти кадры из Минска в СМИ Мьянмы.

На IV Евразийский экономический форум аккредитовались около 500 журналистов, представляющих 12 стран. 27 июня внимание СМИ было приковано к заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Журналистов из разных стран объединил пресс-центр в "ромашке".

Слаженная работа журналистов не оставляет возможностей для информационного голода. Несмотря на бешеный темп журналисткой работы, время в пресс-центре тоже иногда останавливалось. Внимание переключалось с мониторов компьютеров на экраны с прямой трансляцией из Дворца Независимости.

Для бесперебойных потоков информации были созданы все условия - оборудованы рабочие места, обеспечен высокоскоростной интернет, а также электричество для подзарядки гаджетов. А для подзарядки журналистов здесь тоже было все необходимое - чай, кофе, вода, продукты питания.