Около 55 % жителей Беларуси постоянно слушают радио. Такой информацией поделились участники международного образовательного семинара-тренинга "Радио Вояж".

На повестке дня - актуальные вопросы проведения медиаизмерений, креативные способы продвижения радиопродукта, разработка стратегий роста продаж и распространения уникального контента. Также участники конференции обсудили автоматизацию процессов радиопроизводства, грамотный медиабрендинг и использование искусственного интеллекта.