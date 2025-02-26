3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Около 55 % жителей Беларуси постоянно слушают радио
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Около 55 % жителей Беларуси постоянно слушают радио. Такой информацией поделились участники международного образовательного семинара-тренинга "Радио Вояж".
На повестке дня - актуальные вопросы проведения медиаизмерений, креативные способы продвижения радиопродукта, разработка стратегий роста продаж и распространения уникального контента. Также участники конференции обсудили автоматизацию процессов радиопроизводства, грамотный медиабрендинг и использование искусственного интеллекта.
Для участия в семинаре в белорусскую столицу приехали 23 представителя российского радиосообщества - учредители, главные редакторы, журналисты и маркетологи 20 радиостанций.