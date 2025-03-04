Около 90 % читающих белорусов предпочитают печатные книги вместо электронных

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Абсолютное большинство (88,3 %) посетителей Минской международной книжной выставки-ярмарки предпочитают печатный формат книг. Такие данные приводит Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, который в рамках сотрудничества с Министерством информации Республики Беларусь 12 марта 2025 года провел третий оперативный опрос посетителей выставки.

Методом CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing - информационная система персонального онлайн-интервьюирования, при которой интервьюер использует планшет или мобильный телефон, а данные поступают в электронную базу в режиме реального времени с автоматизированной системой обработки) было опрошено 436 посетителей выставки-ярмарки. В ходе опроса выявлялись наиболее перспективные варианты продвижения мероприятия, изучались мнения и оценки по вопросам организации выставки, а также читательские предпочтения ее посетителей.

Открытие выставки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d76642e3-2ad6-452a-a866-f54a42310d6d/conversions/9dc2fb48-6164-43d5-a823-7e3085ce72a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d76642e3-2ad6-452a-a866-f54a42310d6d/conversions/9dc2fb48-6164-43d5-a823-7e3085ce72a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d76642e3-2ad6-452a-a866-f54a42310d6d/conversions/9dc2fb48-6164-43d5-a823-7e3085ce72a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d76642e3-2ad6-452a-a866-f54a42310d6d/conversions/9dc2fb48-6164-43d5-a823-7e3085ce72a8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Результаты исследования показали, что информацию о проведении выставки-ярмарки каждый третий посетитель получил от друзей, родственников, коллег по работе и учебе (33,5 %), еще 29,4 % - посредством рекламы на интернет-сайтах, порталах. Достаточно эффективной в 2025 году оказалась реклама на телевидении (17,0 %) и в социальных сетях (15,4 %). Несколько реже о выставке респонденты узнавали благодаря наружной рекламе (11,2 %), рекламе в печатной прессе (10,6 %) и по радио (6,9 %), а также непосредственно от издательств (3,2 %).

Наблюдая динамику результатов исследования за последние три года (2023-2025 гг.), можно отметить повышение эффективности информационного сопровождения выставки-ярмарки в социальных сетях и мессенджерах. Так, если в 2023 году узнали о проведении мероприятия благодаря данным источникам только 5,1 % опрошенных, то в 2024 и 2025 годах - 10,9 % и 15,4 % соответственно.

При ответе на вопрос "Сколько раз Вы уже посещали Минскую международную книжную выставку-ярмарку?" 35,3 % участников опроса указали, что оказались на выставке впервые, тогда как 34,4 % посещают ее регулярно. Немного реже респонденты говорили о том, что были на нескольких выставках ранее (30,3 %).

В качестве мотивов посещения книжной выставки-ярмарки каждый второй респондент называл возможность узнать о книжных новинках (55,5 %), а каждый третий - желание узнать больше информации об издательствах (34,6 %) и приобрести книги по низкой (издательской) цене (34,2 %). Значимыми аспектами для участников опроса являются посещение специальной программы выставки-ярмарки (20,2 %), а также возможность встретиться с друзьями (19,7 %), приобрести книги в подарок (16,5 %), подписать книгу у автора (12,2 %).

Стоит отметить, что посетители книжной выставки-ярмарки с каждым годом все чаще проявляют интерес к недавно вышедшим литературным произведениям, ожидают возможности увидеть их на данном мероприятии (в 2023 году - 40,5 %, в 2024 - 47,6 %, в 2025 - 55,5 %).

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Абсолютное большинство участников опроса (96,3 %) в период проведения ярмарки планируют приобрести книги. Каждый второй опрошенный собирается купить произведения художественной литературы (57,6 %), а практически каждый пятый - исторической (20,4 %) и научно-популярной (17,0 %). Также посетители выразили желание пополнить библиотеку книгами для детей и подростков (15,8 %), учебно-образовательными (15,1 %), психологическими (11,5 %) и научными (11,2 %) работами. Реже респонденты высказывали намерение приобрести публицистическую (6,9 %) и религиозную (3,4 %) литературу.

При выборе новой книги для покупки 68,8 % участников опроса предпочитают опираться на собственный читательский опыт и вкус. Посетители выставки также руководствуются рекомендациями друзей, родственников и коллег (28,4 %), популярностью самой книги (22,5 %), дизайном (20,2 %), мнением книжных блогеров и критиков (14,2 %). Реже респонденты осуществляют выбор новой книги, исходя из ее стоимости (9,6 %), а также рекомендаций продавцов в книжных магазинах (6,9 %) и преподавателей (5,0 %).

Можно отметить, что за последние три года наблюдается тенденция снижения значимости стоимости книги как фактора ее покупки (в 2023 году - 19,7 %, в 2024 - 12,4 %, в 2025 - 9,6 %).

Абсолютное большинство посетителей выставки, принявших участие в опросе, предпочитают книги в печатном формате (88,3 %), тогда как электронные и аудиокниги выбирают только 8,5 % и 0,9 % респондентов соответственно.

Наиболее интересными для себя авторами участники выставки назвали М. Булгакова, А. Пушкина, а также В. Короткевича. Среди любимых произведений были отмечены "Мастер и Маргарита", "Унесенные ветром", "Преступление и наказание".

В тройку наиболее популярных белорусских авторов вошли В. Короткевич, В. Быков и Я. Колас. Далее расположились Я. Купала, И. Шамякин и М. Богданович. Среди наиболее интересных произведений респонденты отметили "Дзікае паляванне караля Стаха", "Людзі на балоце", "Каласы пад сярпом тваім", "Чорны замак Альшанскі" и "Жураўліны крык".