Оксенюк рассказал, важна ли роль семьи в сохранении памяти о ВОВ

В Минске уже с 18:00 начинают собираться на трибунах зрители военного парада. Многие из них не упускали возможность посмотреть и за этим красивым действом еще на репетициях, ведь парад - это ярко, торжественно и очень красиво.

Однако поколения белорусов по-разному воспринимают День Победы. Но все-таки насколько важна роль семьи, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне, чтобы связь поколений не терялась. Мнением на этот счет поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк.

"Я бы сказал, что семья в этом деле играет главную роль, потому что никто не расскажет о войне внуку так, как дедушка, а сыну - папа. Но нашей задачей является не просто передать память о Победе следующему поколению, а сделать так, чтобы молодежь тоже передавала память", - считает депутат.