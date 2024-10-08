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Октябрьские дни в Беларуси проходят под эгидой религиозного туризма
Каждый месяц в Беларуси проходит под эгидой одного из 13 видов туризма. В октябре белорусов и туристов приглашают поближе познакомиться с религиозными корнями нашей страны и узнать ее богатую духовную историю.
Прикоснуться к историко-культурному наследию и окунуться в многоконфессиональный мир Беларуси предлагают в октябре всем желающим. Эти дни в нашей стране проходят под эгидой религиозного туризма. К слову, посмотреть в городах и местечках республики точно есть что: Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке, Борисоглебская церковь в Гродно, Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве. Сегодня в туристические маршруты страны включены около 1400 религиозных объектов. Большинство из них располагается на Брестчине.
Сергей Герасименя, заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Беларуси: "Сочетание католических, православных, мусульманских, иудейских храмов, молельных домов - это есть та изюминка Беларуси, которую мы сохраняем, которую мы продвигаем на туристическом пространстве. У нас только католических 523 костела, 1875 православных храмов, 6 мечетей, синагоги, 21 храм старообрядцев".
"Люди, посещая белорусское местечко, иногда даже не ожидают, что там можно увидеть храм другой конфессии, не только христианский. Ислам в Беларуси исповедуют более 30 национальностей, соответственно, это люди с разными запросами, разными интересами, хотя, конечно, нас объединяет общая религия. Что касается того, что люди ждут, заходя в храм… Молодежь ждет новых впечатлений. Старшее поколение ждет прикосновения к традиции. Дети - интересных активностей, мероприятий", - поделился председатель Совета имамов Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Дмитрий Радкевич.
Только за прошлый год в объектах религиозного туризма прошло 7 тысяч экскурсий. Были составлены или обновлены 130 экскурсионных маршрутов религиозной тематики. Работа в этом направлении продолжается. Национальное агентство по туризму разработало целый сборник с объектами для посещения, тем самым значительно облегчив потенциальному туристу задачу, что посмотреть. Храмы Беларуси всегда открыты для людей.
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