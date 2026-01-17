Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Окунаться только по шею: меры безопасности, чтобы праздник Крещения не обернулся неприятностями

У православных 18 января Крещенский сочельник. Одна из традиций праздника - купание в специально подготовленных прорубях. В Беларуси организовано свыше 130 купелей. 

У православных Крещенский сочельник: в храмах начинают освящать воду

Крещенский сочельник - это вечер накануне одного из главных христианских праздников - Крещения Господня

Чтобы светлый праздник не обернулся неприятностями, есть несколько рекомендаций.

  • С собой нужно взять нескользящие тапочки и коврик - на него можно встать при выходе из воды. Также с собой необходимо иметь халат, полотенце, комплект сухой одежды и термос с теплым питьем.
  • Нельзя окунаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять и плавать под водой, приводить с собой домашних питомцев и собираться группами у края полыньи.
  • Окунаться следует только по шею - погружение с головой может вызвать резкое сужение сосудов головного мозга.
  • Находиться в ледяной воде можно не более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.

