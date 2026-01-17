3.71 BYN
Окунаться только по шею: меры безопасности, чтобы праздник Крещения не обернулся неприятностями
Автор:Редакция news.by
У православных 18 января Крещенский сочельник. Одна из традиций праздника - купание в специально подготовленных прорубях. В Беларуси организовано свыше 130 купелей.
У православных Крещенский сочельник: в храмах начинают освящать воду
Крещенский сочельник - это вечер накануне одного из главных христианских праздников - Крещения Господня
Чтобы светлый праздник не обернулся неприятностями, есть несколько рекомендаций.
- С собой нужно взять нескользящие тапочки и коврик - на него можно встать при выходе из воды. Также с собой необходимо иметь халат, полотенце, комплект сухой одежды и термос с теплым питьем.
- Нельзя окунаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять и плавать под водой, приводить с собой домашних питомцев и собираться группами у края полыньи.
- Окунаться следует только по шею - погружение с головой может вызвать резкое сужение сосудов головного мозга.
- Находиться в ледяной воде можно не более одной минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма.