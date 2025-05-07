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Олег Дьяченко рассказал, поддерживаются ли связи между парламентариями Беларуси и стран ЕС
Существуют ли контакты на уровне Палаты представителей Национального собрания Беларуси с европейскими политиками, депутатами? Есть ли те, кто говорит о необходимости восстановления торгово-экономических связей? Звучит ли в Европе голос разума? На эти вопросы в эфире "Первого информационного" ответил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.
"Контакты поддерживаются, и представители политических партий, представители парламентов бывают у нас в Республике Беларусь и посещают парламент", - сказал он.
Зампредседателя комиссии также отметил, что в 2024 году проходил форум, организованный Либерально-демократической партией Беларуси, на который приглашались зарубежные политики. "Люди и парламентарии понимают складывающую ситуацию, но, к сожалению, боятся открыто говорить о чем-то, потому что ситуация с правами человека, в том числе и с правами парламентариев в Европе, не такая, как подается в западных средствах массовой информации", - обозначил Олег Дьяченко.
Но главное, что голос разума есть. Парламентарий считает, что в дальнейшем Беларусь будет работать с теми силами в Европейском союзе, которые заинтересованы в установлении нормальных и взаимовыгодных отношений.