Олени, люди, кони - весело и задорно состоялся "Забег трезвости" в Минске

Пока новогодние салатики охлаждаются в холодильнике, гости и жители Минска разогревались на дистанциях в 3 и 26 километров. "Забег трезвости" 1 января уже в седьмой раз собрал порядка полутысячи человек.

Встретить Новый год по-спортивному

Встречать праздник по-спортивному - это уже образ жизни и прекрасная возможность получить заряд позитива на весь грядущий год. Остановить этих любителей бега не смогло ни праздничное застолье, ни ранний подъем, ни почти 200 километров пути до места старта.

Забег трезвости в 2026 году прошел, конечно, со своими новшествами. В этот раз спортсмены стартовали и финишировали у Национального футбольного стадиона. А к привычной дистанции в 3 километра добавили забег на все 26 - в честь Нового, 2026 года. И вот действительно, тем ребятам, которым покорится эта дистанция, точно покорится и весь грядущий год.

Покреативить спортсмены тоже успели. На дистанции можно было увидеть от уже известных героев праздника - Деда Мороза и Снегурочки - до того, кто мог этот праздник украсть, - Гринча. Бежали, точнее, летели и пчелы. Был даже конь в пальто.