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Ольга Чемоданова: Беларусь будет развиваться, если будут рождаться дети
По-семейному тепло и уютно было 15 мая в минском храме-памятнике в честь Всех Святых. Здесь прошел вечер чтецов "Бацькоўскі дар", организованный Белорусским союзом женщин. Подобные литературные встречи уже стали традицией. Совместное прочтение хороших книг сближает детей и родителей, расширяет кругозор и знакомит с богатым культурным наследием страны.
В нынешнем году мероприятие организовали в третий раз, и для отдельных семей участие в нем уже стало доброй традицией. Отрывки из произведений Янки Купала и Якуба Колоса создают атмосферу умиротворения и погружают в мир белорусской литературы. Такие события, как вечер чтецов "Бацькоўскі дар", помогают сохранить интерес к чтению у детей совместно с родителями.
Как отметила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, во время празднования Международного дня семьи создается атмосфера, которая вдохновляет белорусов на то, чтобы еще больше сплотиться и больше трудиться для процветания любимой страны.
"Страна будет развиваться в том случае, если будут рождаться дети, если будет продолжение рода, а значит будет продолжение нашей нации", - подчеркнула Ольга Чемоданова.
На вечере была представлена выставка книг белорусских авторов, работали игровые и творческие уголки для детей и взрослых, а также интерактивная локация "Белорусский орнамент". Завершили творческий вечер выступления белорусских народных коллективов.