Ольга Чемоданова: Беларусь будет развиваться, если будут рождаться дети

По-семейному тепло и уютно было 15 мая в минском храме-памятнике в честь Всех Святых. Здесь прошел вечер чтецов "Бацькоўскі дар", организованный Белорусским союзом женщин. Подобные литературные встречи уже стали традицией. Совместное прочтение хороших книг сближает детей и родителей, расширяет кругозор и знакомит с богатым культурным наследием страны.

В нынешнем году мероприятие организовали в третий раз, и для отдельных семей участие в нем уже стало доброй традицией. Отрывки из произведений Янки Купала и Якуба Колоса создают атмосферу умиротворения и погружают в мир белорусской литературы. Такие события, как вечер чтецов "Бацькоўскі дар", помогают сохранить интерес к чтению у детей совместно с родителями.

Как отметила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, во время празднования Международного дня семьи создается атмосфера, которая вдохновляет белорусов на то, чтобы еще больше сплотиться и больше трудиться для процветания любимой страны.

"Страна будет развиваться в том случае, если будут рождаться дети, если будет продолжение рода, а значит будет продолжение нашей нации", - подчеркнула Ольга Чемоданова.