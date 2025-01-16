Ольга Лазоркина: Выживаемость БРИКС в современном мире намного выше, чем всех остальных

Два важных документа одобрил Президент Беларуси: стратегию участия страны в работе ШОС и стратегию действий в рамках БРИКС. Членство в Шанхайской организации сотрудничества и получение статуса партнера в БРИКС - одни из главных достижений Беларуси в 2024 году. Оба документа - это дорожная карта на ближайшую пятилетку.



В приоритете торгово-экономическая сфера, гуманитарная и, конечно же, безопасность. В современном мире это очень важно. Обе площадки - это очень мощные рычаги дальнейшего взаимодействия с партнерами. Таким мнением поделалась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

"Я бы посмотрела на эти два документа как на исключительно значимые в текущих условиях. Ведь что такое стратегия? Это значит, что мы разложили БРИКС и ШОС на составляющие. Мало кому еще удалось это сделать. Никто еще толком не понимает, во что выльется БРИКС, потому что это объединение (многие называют его клубом) мы фактически сделали платформой, если мы говорим о стратегии", - подчеркнула аналитик.

ШОС - это структура, которая работает достаточно давно, но сегодня она тоже меняет свою конфигурацию

"Беларусь приняла стратегии, а значит определила, что такое ШОС и БРИКС, и я думаю, многие будут обращать внимание на наши документы. Что будет внутри, то есть на что нацелены стратегии? Нам важно понимать как для среднеевропейского государства, как мы будем двигаться, по каким приоритетным направлениям", - пояснила Ольга Лазоркина.

Эксперт согласна с мнением Александра Лукашенко, который заявил, что Беларусь, небольшое по мировым меркам государство, не может разбрасываться своими ресурсами - и людскими, и экономическими. Нам очень важно сосредоточить усилия на каких-то ключевых, конкретных направлениях. Если посмотреть на документы, то сквозная тема, которая идет по ШОC и БРИКС, - это безопасность.

"Прежде чем приступить к экономическому переустройству мира, нужно обеспечить безопасность его существования. И поэтому эта тема для нас будет номер один. Сумеем ли мы зайти в эту тему? Несомненно. Традиции белорусской дипломатии выстраивались исключительно на теме безопасности. Начиная с ООН, у нас огромный опыт работы в этом направлении, в этой теме", - уверена эксперт.

По словам Ольги Лазоркиной такие площадки, как ООН и ОБСЕ на сегодняшний день уже не справляются с теми задачами, которые ставились для них изначально, поэтому Беларуси и интересны БРИКС и ШОС.

Но главное все-таки экономика. Как участие в этих объединениях может изменить экономику Беларуси в ближайшую пятилетку?

БРИКС и ШОС - это прежде всего возможности

И каждая из стран, которая имеет тот или иной статус, полноценное членство в ШОС, должна будет использовать эти возможности. Но это зависит не от ШОС и от БРИКС. Только страны со своими инициативами могут использовать эти возможности.

"У Беларуси есть эти возможности, потому что мы наработали очень серьезную экономическую платформу в отношениях с Российской Федерацией в рамках Союзного государства. Проекты, которые запущены здесь, могут помочь. Мы работаем по финансовому направлению. Дедолларизация в реальности осуществляется именно в рамках союзного государства, - перечислила аналитик. - Если мы говорим о новой философии логистики, то она тоже выстраивается именно здесь, в нашем регионе. И третья очень важная составляющая - это суверенитет технологический. То есть вот эта суперцель, к которой мы идем, и проекты импортозамещения тоже реализуются в рамках Союзного государства".

По словам аналитика, в Евразийском экономическом союзе тоже очень много направлений, например, промышленная кооперация, которая сегодня интересна всем.

БРИКС - это объединение, которое появилось не сегодня, но именно в эти дни происходит его некое перерождение.

Каковы перспективы БРИКС на сегодняшний день?