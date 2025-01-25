Ольга Скабеева пожелала, чтобы в Беларуси выборы Президента прошли спокойно и мирно

Для освещения выборов в Беларуси аккредитованы около 800 журналистов. Из них 330 являются иностранными, представляющими все ведущие мировые СМИ. Они следят за ходом голосования на участках, работают в инфоцентре, в ЦИК.

А те, кто не приехал в Беларусь, внимательно следят за новостями.

Ольга Скабеева, политический обозреватель, телеведущая (Россия):

"Слава богу, что Беларусь именно такая, какая есть на данный момент. Слава богу, что сейчас во главе ее стоит именно уверенный в себе, самостоятельный, достойный лидер, у которого есть своя позиция и точка зрения".

Обозреватель подчеркнула, что нынешний Президент преследует белорусские интересы, а не российские (России это не нужно). "И поэтому хорошо и по-братски иметь такого соседа, партнера, родственника. Поэтому я Беларуси желаю успеха", - заявила она.