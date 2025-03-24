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Оливки, хинкали и замороженные овощи. Продукцию каких марок запретили продавать в магазинах Беларуси

Оливки, хинкали и замороженные овощи. Продукцию каких марок запретили продавать в магазинах Беларуси

Госстандарт запретил реализацию в белорусских магазинах ряда продуктов из России и Испании, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Безопасность и качество".

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Уточняется, что оливки "GUSTO" не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". В частности, в результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружили незаявленную изготовителем, недопустимую пищевую добавку - консервант диоксид серы (Е220) в количестве (39,7±9,1) мг/кг.

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Тоже нарушение и у оливок товарного знака "ITLV" - обнаружена незаявленная пищевая добавка консервант диоксид серы (Е220) в количестве (80,2±18,4) мг/кг. Она недопустима для использования при производстве оливок.

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Хинкали "Грузинские" весовые.

В 25 г замороженных мясных полуфабрикатов в тесте обнаружены недопустимые патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы..

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Смесь из пяти замороженных овощей DETOX марки "Мираторг"

В 0,1 г продукции оказались бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что является нарушением по микробиологическому показателю безопасности.

"Черный список" Госстандарта постоянно пополняется. Дело в том, что работу по выявлению некачественных товаров на рынке Беларуси ведет Госстандарт.

Одна из приоритетных задач в деятельности Госстандарта - исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде.

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