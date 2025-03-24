Оливки, хинкали и замороженные овощи. Продукцию каких марок запретили продавать в магазинах Беларуси

Госстандарт запретил реализацию в белорусских магазинах ряда продуктов из России и Испании, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Telegram-канал "Безопасность и качество".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f53fb584-dca5-4751-bedc-a0a8ffc52da5/conversions/b65e1c49-6a5c-4acc-acfa-c755df11cc58-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f53fb584-dca5-4751-bedc-a0a8ffc52da5/conversions/b65e1c49-6a5c-4acc-acfa-c755df11cc58-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f53fb584-dca5-4751-bedc-a0a8ffc52da5/conversions/b65e1c49-6a5c-4acc-acfa-c755df11cc58-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f53fb584-dca5-4751-bedc-a0a8ffc52da5/conversions/b65e1c49-6a5c-4acc-acfa-c755df11cc58-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уточняется, что оливки "GUSTO" не соответствуют требованиям техрегламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". В частности, в результате проведенных испытаний в составе продукта обнаружили незаявленную изготовителем, недопустимую пищевую добавку - консервант диоксид серы (Е220) в количестве (39,7±9,1) мг/кг.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/034484d5-ccdc-497b-94f0-b229a46526e3/conversions/b15851c8-14e2-4bba-824d-f4b0797ab7da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/034484d5-ccdc-497b-94f0-b229a46526e3/conversions/b15851c8-14e2-4bba-824d-f4b0797ab7da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/034484d5-ccdc-497b-94f0-b229a46526e3/conversions/b15851c8-14e2-4bba-824d-f4b0797ab7da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/034484d5-ccdc-497b-94f0-b229a46526e3/conversions/b15851c8-14e2-4bba-824d-f4b0797ab7da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тоже нарушение и у оливок товарного знака "ITLV" - обнаружена незаявленная пищевая добавка консервант диоксид серы (Е220) в количестве (80,2±18,4) мг/кг. Она недопустима для использования при производстве оливок.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f6f7e18-4773-4a5e-80da-7f27bb9bfda0/conversions/b2abd385-34f7-4db7-82c6-7266f50df280-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f6f7e18-4773-4a5e-80da-7f27bb9bfda0/conversions/b2abd385-34f7-4db7-82c6-7266f50df280-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f6f7e18-4773-4a5e-80da-7f27bb9bfda0/conversions/b2abd385-34f7-4db7-82c6-7266f50df280-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f6f7e18-4773-4a5e-80da-7f27bb9bfda0/conversions/b2abd385-34f7-4db7-82c6-7266f50df280-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хинкали "Грузинские" весовые.



В 25 г замороженных мясных полуфабрикатов в тесте обнаружены недопустимые патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы..

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ea5a1-4c71-4c66-a79a-f85a1d539c08/conversions/17684c1f-f92f-4826-a9dc-d313803d9c86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ea5a1-4c71-4c66-a79a-f85a1d539c08/conversions/17684c1f-f92f-4826-a9dc-d313803d9c86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ea5a1-4c71-4c66-a79a-f85a1d539c08/conversions/17684c1f-f92f-4826-a9dc-d313803d9c86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/325ea5a1-4c71-4c66-a79a-f85a1d539c08/conversions/17684c1f-f92f-4826-a9dc-d313803d9c86-xl-___webp_1920.webp 1920w

Смесь из пяти замороженных овощей DETOX марки "Мираторг"

В 0,1 г продукции оказались бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что является нарушением по микробиологическому показателю безопасности.