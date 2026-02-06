"Он будет физически ликвидирован" - какая участь может ожидать Зеленского в случае срыва переговоров

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92bbd4dd-aa6b-4582-9fd0-2d677404581d/conversions/fc52fe18-c719-4ff1-9634-349b42558a29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92bbd4dd-aa6b-4582-9fd0-2d677404581d/conversions/fc52fe18-c719-4ff1-9634-349b42558a29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92bbd4dd-aa6b-4582-9fd0-2d677404581d/conversions/fc52fe18-c719-4ff1-9634-349b42558a29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92bbd4dd-aa6b-4582-9fd0-2d677404581d/conversions/fc52fe18-c719-4ff1-9634-349b42558a29-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Заявление Дональда Трампа, похвалившего Владимира Путина за сдержанное обещание о временном прекращении ударов по энергосистеме Украины, стало, по мнению политолога, политтехнолога Владимира Карасева, не просто дипломатическим реверансом, а публичным указанием украинскому лидеру на его место. Он считает, что нынешние переговоры в Абу-Даби могут вновь быть сорваны Киевом, что приведет к физическому устранению Владимира Зеленского, а в перспективе трехсторонняя встреча лидеров может состояться в Минске. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"В первую очередь, Трамп лишний раз подтвердил, что между лидерами двух сверхдержав (Россией и США) есть очень хороший диалог и подтверждением тому стало прекращение атак со стороны России на энергосистему Украины по просьбе Трампа. Владимир Владимирович слово свое сдержал", - заявил политолог. По его мнению, этим Трамп также "дал ответ лживым заявлениям Зеленского и указал, что не ему решать, сдержал слово Путин или не сдержал".

Переговорный процесс в Абу-Даби, по оценке аналитика, находится в закрытой фазе: "США и Россия в публичное пространство не дают конкретику. Это говорит о том, что там задействовано обсуждение закрытой части. На мой взгляд, украинская сторона в очередной раз сорвет эти переговоры". Он объяснил это тем, что Зеленский и его британские кураторы надеются пересидеть Трампа, отвлекая его внутренними проблемами в США, и не хотят терять источник дохода.

"Я считаю, что в случае очередного срыва Зеленским переговорного процесса он будет уже в этом году физически ликвидирован, потому что слишком много смертей, хаоса и нищеты принес Зеленский. Они серьезно мешают программе действий президента Соединенных Штатов. Если действительно сейчас будут сорваны переговоры, то следующие переговоры уже будут с другим представителем от Украины, не с Зеленским", - заявил Владимир Карасев.

По словам политолога, Трамп больше не верит официальному Киеву, так как Зеленский неоднократно его обманывал, выполняя указания из Лондона: "По сути, водил Трампа за нос и выставлял его в мировом свете дурачком, После чего Трамп свою риторику усилил и сейчас он действительно не верит Киеву".

В новой формирующейся модели мира, по мнению эксперта, Вашингтону важнее строить отношения с ядерной державой - Россией. "Трампу ни холодно, ни жарко будет в Совете мира Украина, потому что это не того уровня страна. А с ядерной державой необходимо развивать отношения", - подчеркнул Владимир Карасев. При этом он позитивно оценивает и налаживание контактов США с Беларусью, связывая это, в том числе, с белорусскими корнями советников Трампа.