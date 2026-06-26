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"Он умел видеть человека" - дочь маршала Конева раскрыла неизвестные черты отца

"Он умел видеть человека" - дочь маршала Конева раскрыла неизвестные черты отца

Президент Фонда памяти полководцев Победы (Россия), дочь маршала Ивана Конева Наталья Конева в "Актуальном интервью" поделилась, как ее отец оценивал роль обычного солдата в победе над фашизмом.

"Он всегда говорил, что солдат - понятие широкое, куда входит и солдат, и офицер, и генерал, и маршал. Солдатская правда едина, нет генеральской правды. А солдатская правда - это доносящаяся истина. Отец оценивал очень высоко своих солдат", - рассказала собеседница.

Иван конев на параде, кем был Иван Конев, полководец Иван Конев

Наталья Конева призналась, что однажды, прочитав воспоминание одного бойца, видевшего вживую ее отца, безумно была тронута написанными словами. Красноармеец вспоминал, что Иван Конев обладал простотой и естественностью, делал все искренне и не на показ. "Отец прошел все ступени, возможно, поэтому у него не было панибратства, а может, он был такой от природы, его суровой жизни. Отец был сирота, остался без матери, когда ему не было и четырех лет", - привела факты биографии дочь маршала.

Будучи маленькой девочкой, Наталья Конева много раз наблюдала, как знаменитый полководец мог разговаривать, например, с человеком, приходившим поливать сад. "И папа стоял с ним, рассказывал что-то о войне. Он умел видеть человека. Все люди, которые были в доме, ощущали близость, никакой дистанции не было", - отметила в ходе беседы Наталья Конева.

Главное фото: ТАСС

Разделы:

ОбществоИстория

Теги:

Великая Отечественная войнаАктуальное интервью