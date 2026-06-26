"Он умел видеть человека" - дочь маршала Конева раскрыла неизвестные черты отца

Президент Фонда памяти полководцев Победы (Россия), дочь маршала Ивана Конева Наталья Конева в "Актуальном интервью" поделилась, как ее отец оценивал роль обычного солдата в победе над фашизмом.

"Он всегда говорил, что солдат - понятие широкое, куда входит и солдат, и офицер, и генерал, и маршал. Солдатская правда едина, нет генеральской правды. А солдатская правда - это доносящаяся истина. Отец оценивал очень высоко своих солдат", - рассказала собеседница.

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Наталья Конева призналась, что однажды, прочитав воспоминание одного бойца, видевшего вживую ее отца, безумно была тронута написанными словами. Красноармеец вспоминал, что Иван Конев обладал простотой и естественностью, делал все искренне и не на показ. "Отец прошел все ступени, возможно, поэтому у него не было панибратства, а может, он был такой от природы, его суровой жизни. Отец был сирота, остался без матери, когда ему не было и четырех лет", - привела факты биографии дочь маршала.

Будучи маленькой девочкой, Наталья Конева много раз наблюдала, как знаменитый полководец мог разговаривать, например, с человеком, приходившим поливать сад. "И папа стоял с ним, рассказывал что-то о войне. Он умел видеть человека. Все люди, которые были в доме, ощущали близость, никакой дистанции не было", - отметила в ходе беседы Наталья Конева.