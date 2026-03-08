Они покоряют небо и спасают жизни - 4 истории о женщинах с неженскими профессиями

В современном мире практически не осталось таких сфер, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами.

Сегодня прекрасный пол работает и в бизнесе, и в политике, на стройке, в лесу и даже в небе, при этом умудряется сохранять женственность там, где, кажется, место только грубой силе.

В этот прекрасный праздник, Международный женский день, раскрываем секрет, как оставаться обаятельной, когда работа требует не только моральных, но и физических сил.

Неженские профессии

Кристина Певец не хуже мужчины знает, как наносить штукатурку и держать в руках шпатель - девушка уже более 10 лет занимается строительными работами.

Кристина Певец, маляр-штукатур 4 разряда:

"Я люблю свою работу, мне нравится моя профессия, потому что это всегда что-то новое. В этом нет монотонности, постоянно новые объекты, смена обстановки. Это не скучно. Мне кажется, это перспективно, это всегда востребовано. Быть строителем, мне кажется, - это сложно в физическом плане, потому что где-то нужно поднять ведро с краской на этаж, где-то мешок со шпаклевкой. Поэтому да, это физически сложно, но всегда у нас вокруг на стройке есть мужчины, которые придут на помощь".

Кристина Певец, маляр-штукатур 4 разряда news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6077a4e-d37d-4419-bbd8-0b36e690cc35/conversions/ca7572b6-d64b-4e29-9f6e-59c2341f3d3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6077a4e-d37d-4419-bbd8-0b36e690cc35/conversions/ca7572b6-d64b-4e29-9f6e-59c2341f3d3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6077a4e-d37d-4419-bbd8-0b36e690cc35/conversions/ca7572b6-d64b-4e29-9f6e-59c2341f3d3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6077a4e-d37d-4419-bbd8-0b36e690cc35/conversions/ca7572b6-d64b-4e29-9f6e-59c2341f3d3b-xl-___webp_1920.webp 1920w Кристина Певец, маляр-штукатур 4 разряда

На строительной площадке Кристину не узнать: каска, спецодежда, рабочие инструменты. Она здесь профессионал, который не боится ни пыли, ни тяжелой работы. Но стоит ей покинуть объект, происходит преображение. Из сурового мастера она превращается в легкую, нежную девушку, а еще в заботливую маму 2 дочек. И совмещать эти 2 разные жизни для нее совсем не сложно, потому что каждая из них - особенная.

Кристина Певец, маляр-штукатур 4 разряда:

"Нужно просто, наверное, любить себя и не забывать, что в первую очередь мы женщины, которые должны радовать всех окружающих своей красотой и позитивной энергией".

София Васина, диспетчер центра оперативного управления Минского областного управления МЧС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3b044c1-f338-4717-8eb1-0f190070d3ee/conversions/65e6b887-2e23-43b4-bda6-772a79bbd96d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3b044c1-f338-4717-8eb1-0f190070d3ee/conversions/65e6b887-2e23-43b4-bda6-772a79bbd96d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3b044c1-f338-4717-8eb1-0f190070d3ee/conversions/65e6b887-2e23-43b4-bda6-772a79bbd96d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3b044c1-f338-4717-8eb1-0f190070d3ee/conversions/65e6b887-2e23-43b4-bda6-772a79bbd96d-xl-___webp_1920.webp 1920w София Васина, диспетчер центра оперативного управления Минского областного управления МЧС Беларуси

Пока город спит или только начинает свой день, здесь жизнь не останавливается ни на минуту. Центральный пункт пожарной связи - сердце службы спасения. И бьется оно в такт голосам диспетчеров. В этом месте тишину нарушает только треск раций и гул напряжения. Здесь секунда действительно решает все. Диспетчер МЧС София Васина ежедневно принимает до 2 тыс. звонков. На том конце провода, как правило, паника, слезы и страх. И ее задача - стать голосом спокойствия и вселить в человека уверенность.

София Васина, диспетчер центра оперативного управления Минского областного управления МЧС Беларуси:

"Понятное дело, что когда ты один заступаешь на дежурные сутки, это очень страшно, потому что ты понимаешь, что каждый звонок очень важен для человека на том конце провода. Мы стараемся оказывать помощь всем. И самым страшным для меня было, когда мне поступают сообщения о пожаре. Это было 2 одновременных пожара в разных точках района. Люди, население слышали мои рекомендации при принятии сообщений. Действительно получилось минимизировать ущерб, спасти людей на пожаре".

Основная задача подразделения - прием звонков, отправление спасателей на место происшествия, координация на месте. По сигналу тревоги выезжают не только пожарные, но и милиция, скорая, газовая службы. Система работает как часы, на женских плечах строится весь механизм.

София Васина, диспетчер центра оперативного управления Минского областного управления МЧС Беларуси:

"Когда поступает звонок на 101 или 112 от заявителя, спасатели являются моей тенью. Но вот когда они уже приезжают к месту пожара, либо другой чрезвычайной ситуации, то уже я являюсь тенью спасателя".

Александра Ксензова, военнослужащая Сил специальных операций ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc03c5eb-c3aa-41d0-9422-6973c28e0b31/conversions/4c260238-e8b2-4a45-a410-b20f03b59a20-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc03c5eb-c3aa-41d0-9422-6973c28e0b31/conversions/4c260238-e8b2-4a45-a410-b20f03b59a20-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc03c5eb-c3aa-41d0-9422-6973c28e0b31/conversions/4c260238-e8b2-4a45-a410-b20f03b59a20-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc03c5eb-c3aa-41d0-9422-6973c28e0b31/conversions/4c260238-e8b2-4a45-a410-b20f03b59a20-xl-___webp_1920.webp 1920w Александра Ксензова, военнослужащая Сил специальных операций ВС Беларуси

Покорять небо, ловить потоки воздуха и чувствовать полет - это все про Александру Ксензову. Еще в 15 лет она поняла: воздух - ее стихия. И решила связать жизнь с парашютным спортом. Годы тренировок, изнурительная физическая подготовка, упорный труд - и вот результат: за 10 лет 2371 прыжок, победы на международных соревнованиях и кубок за точность приземления.

Александра Ксензова, военнослужащая Сил специальных операций ВС Беларуси:

"Мы прыгаем много прыжков в год, соответственно то, что где-то не раскрывается парашют, это нормально. У меня было 2 отказа парашюта. Испугалась я больше на земле уже, а в небе это были четко отработанные действия".

За бортом она забывает обо всем. Глядя на то, как эта девушка без тени страха шагает в распахнутую рампу вертолета, даже бывалые мужчины берут пример.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297d943f-9f3f-46be-a81a-d841071cdec2/conversions/a81c17b0-461e-4196-ac8e-1145760d197c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297d943f-9f3f-46be-a81a-d841071cdec2/conversions/a81c17b0-461e-4196-ac8e-1145760d197c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297d943f-9f3f-46be-a81a-d841071cdec2/conversions/a81c17b0-461e-4196-ac8e-1145760d197c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/297d943f-9f3f-46be-a81a-d841071cdec2/conversions/a81c17b0-461e-4196-ac8e-1145760d197c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александра Ксензова, военнослужащая Сил специальных операций ВС Беларуси:

"Соревнуемся друг с другом. Когда у нас что-то лучше получается, парней это больше мотивирует. А нас мотивирует, чтобы у нас получалось лучше. Соответственно таким образом мы поддерживаем свое спортивное мастерство. Девчонки должны быть стойкими, должны быть уверенными в себе, должны обладать силой духа, должны не бояться прыгнуть в бездну".

Выдержка, дисциплина, экстремальные нагрузки и жизнь вдали от дома месяцами - в ее профессии мало женского. Но любовь к своему делу и стремление к новым высотам толкают ее вперед.

Ольга Лыско, укладчик пиломатериалов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de405b1a-fc3f-46bd-aa93-0ba2c422abd4/conversions/345f3f45-6d65-4351-a87a-2a16141612c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de405b1a-fc3f-46bd-aa93-0ba2c422abd4/conversions/345f3f45-6d65-4351-a87a-2a16141612c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de405b1a-fc3f-46bd-aa93-0ba2c422abd4/conversions/345f3f45-6d65-4351-a87a-2a16141612c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de405b1a-fc3f-46bd-aa93-0ba2c422abd4/conversions/345f3f45-6d65-4351-a87a-2a16141612c8-xl-___webp_1920.webp 1920w Ольга Лыско, укладчик пиломатериалов

12-часовая смена и почти ежедневный путь в 50 километров на работу - для Ольги Лыско это не проблема. С января она трудится укладчиком пиломатериалов - дело, которое и мужчине не каждому по плечу. Поначалу брать не хотели, думали, не справится, а теперь, глядя на Ольгу, даже некоторые мужчины берут пример. Выдержка, позитив и любовь к своему делу - вот ее секрет успеха.

Ольга Лыско, укладчик пиломатериалов:

"Коллектив очень хороший, мужчины не обижают, помогают. И начальство хорошее. Спасибо, что они нас приняли в этот коллектив, потому что говорили, что нет вообще на работе женщин".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f30c-131e-4a55-b683-6b29977d9fa2/conversions/2e2cd0aa-fe90-49e3-894f-f4d48561fe2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f30c-131e-4a55-b683-6b29977d9fa2/conversions/2e2cd0aa-fe90-49e3-894f-f4d48561fe2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f30c-131e-4a55-b683-6b29977d9fa2/conversions/2e2cd0aa-fe90-49e3-894f-f4d48561fe2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce73f30c-131e-4a55-b683-6b29977d9fa2/conversions/2e2cd0aa-fe90-49e3-894f-f4d48561fe2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Секрет, как сохранить женственность и легкость на такой "неженской" работе, у Ольги есть. Она не забывает ухаживать за собой. Даже стоя у конвейера и поднимая тяжелые доски, остается женщиной: макияж, маникюр, прическа - все при ней. Однако, как призналась Ольга, работа физически сложная.