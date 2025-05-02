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Они строят будущее страны - в Минске чествовали лучших специалистов в строительной отрасли
Благодаря нашим строителям появляются новые дома, дороги, школы, больницы. 2 мая в Минске чествовали тех, кто по итогам года внес весомый личный вклад в возведение самых важных объектов Минска. А это открытие новых станций метро, перевод Московского и Фрунзенского районов на артезианское водоснабжение. Более 150 специалистов получили награды и благодарности.
Люди, которые проектируют и строят самые важные и нужные объекты для жителей столицы и всей страны. Сегодня в концертном зале "Верхний город" чествовали тех, кто способствует развитию Минска и повышению уровня жизни, кто строит будущее Беларуси. Лучшим в своем деле вручили почетные грамоты и благодарности от Совета Республики, Минского горисполкома и городского Совета депутатов.
Перевод Минска на водоснабжение из подземных артезианских источников, строительство нового участка 3-й линии метро от станции "Аэродромная" до "Слуцкого Гостинца", реконструкция Минского автозавода со строительством нового корпуса - это только часть значимых объектов, возведенных в столице, в том числе благодаря тем людям, которые сегодня приглашены на торжество.
Анастасия Давидович, начальник технологического отдела производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал":
"Особенность в том, что вся эта крупная модернизация, бурение скважин, строительство сетей, станций обезжелезивания, резервуаров чистой воды проводились на действующих сооружениях. То есть главной задачей Минскводоканала было обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей Минска".
От дорожного рабочего до ведущего инженера -в сфере строительства работают более 150 специалистов. В преддверии 80-летия Великой Победы благодарность выразили тем, кто делает нашу страну такой, какая она есть сейчас - благоустроенной, комфортной для жизни.