Они строят будущее страны - в Минске чествовали лучших специалистов в строительной отрасли

Благодаря нашим строителям появляются новые дома, дороги, школы, больницы. 2 мая в Минске чествовали тех, кто по итогам года внес весомый личный вклад в возведение самых важных объектов Минска. А это открытие новых станций метро, перевод Московского и Фрунзенского районов на артезианское водоснабжение. Более 150 специалистов получили награды и благодарности.

Люди, которые проектируют и строят самые важные и нужные объекты для жителей столицы и всей страны. Сегодня в концертном зале "Верхний город" чествовали тех, кто способствует развитию Минска и повышению уровня жизни, кто строит будущее Беларуси. Лучшим в своем деле вручили почетные грамоты и благодарности от Совета Республики, Минского горисполкома и городского Совета депутатов.

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Перевод Минска на водоснабжение из подземных артезианских источников, строительство нового участка 3-й линии метро от станции "Аэродромная" до "Слуцкого Гостинца", реконструкция Минского автозавода со строительством нового корпуса - это только часть значимых объектов, возведенных в столице, в том числе благодаря тем людям, которые сегодня приглашены на торжество.

Анастасия Давидович, начальник технологического отдела производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал":

"Особенность в том, что вся эта крупная модернизация, бурение скважин, строительство сетей, станций обезжелезивания, резервуаров чистой воды проводились на действующих сооружениях. То есть главной задачей Минскводоканала было обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей Минска".