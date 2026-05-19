Они уводили самолет до последнего: 5 лет назад в Барановичах совершили подвиг белорусские летчики

Экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последних секунд боролись за управление машиной после возникновения технической неисправности. Несмотря на стремительно развивавшуюся аварийную ситуацию, пилоты сумели увести самолет от жилой застройки и направить его на единственный свободный участок между многоквартирными домами и частным сектором. От момента возникновения нештатной ситуации до падения самолета прошло чуть больше минуты, но этого времени хватило, чтобы спасти десятки жизней.



Указом Президента Беларуси за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко посмертно присвоено звание "Герой Беларуси". Спустя 5 лет жители Барановичей, сослуживцы, родные и близкие вновь соберутся, чтобы почтить память летчиков.