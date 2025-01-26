Они знают цену мира и правды. Многодетная семья из Украины впервые выбирает Президента Беларуси

Переселенцы из Украины с белорусскими паспортами выбирают Президента нашей страны. Под мелодии народных песен проходит процесс голосования на участке.

Голосование в основной день выборов в Гомельской области проходит в условиях активной явки избирателей. Белорусы открыто делают выбор в пользу продуктивной, стабильной и процветающей Беларуси.

В Гомельской области создано наибольшее количество участков для голосования по стране - 925. В городе Ветке уже с самого утра на участках достаточно многолюдно. Люди идут, чтобы проголосовать за достойного кандидата, который продолжит выбранный Беларусью путь.

Активно, организованно, под мелодии народных песен проходит процесс голосования на участке № 12. В списках находится более 2 тыс. человек.

Многодетная семья Фоминых впервые выбирает Президента нашей страны. Уроженцы Украины, но уже с белорусскими паспортами. Признаются, выборы для них - событие волнительное и очень ответственное. Роман и Настя знают цену мира и правды.



В Украине осталась неспокойная жизнь с недоверием к правящим властям. Сейчас переселенцы уверены, что их голос будет учтен. В Беларуси мнение каждого гражданина имеет значение.

За ходом голосования следят наблюдатели. Отмечают, все идет в штатном режиме, в соответствии с законодательством, мирно, спокойно, слаженно. Следить за порядком помогают дружины добровольцев.

Диана Чемезова, наблюдатель на участке для голосования по выборам Президента Беларуси № 12 г. Ветки:

"Активность достаточно высокая, граждане приходят хорошим настроением, приятно смотреть, когда они берут с собой маленьких деток, с внучатами приходят. Обстановка спокойная, мирная, никаких нарушений за время выборов не выявлено".