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Онлайн-платформу "Народная пятилетка" посетили более 5,3 тыс. человек
Онлайн-платформу "Народная пятилетка" посетили более 5 300 человек и оставили свыше 2 300 предложений по ключевым сферам развития нашей страны. 27 декабря об этом сообщил заместитель председателя партии "Белая Русь" Андрей Басак во время заседания Штаба патриотических сил.
По его словам, предложения носят как общий, так и конкретный характер. Наиболее востребованные сферы - ЖКХ, здравоохранение, образование и жизнь на селе. Такая форма взаимодействия с людьми пользуется популярностью, мнения поступают каждый день. Некоторые даже с фамилией и контактным телефоном. Напомним, платформа анонимная.
Онлайн-платформу запустили 28 октября. Она размещена на ресурсе "Меркаванне.бел". Жители Беларуси могут поделиться своим мнением, предложениями, идеями относительно развития государства. Наиболее продуманные предложения будут учтены в Программе социально-экономического развития страны на 2025-2030 годы.
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