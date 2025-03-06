"Оно не оставило никого равнодушным" - Шпилевская об интервью Лукашенко

"То, как залетело это интервью и сколько отзывов оно имеет, говорит о том, что оно не просто воспринято, оно принято, его услышали, его обсуждают, и оно не оставило никого равнодушным! Почему так принято? Потому что это поколение очень тонко чувствует любую фальшь. Когда политик позволяет себе быть открытым и прямым, когда он говорит честно, говорит то, что он думает по любому вопросу, это не может не остаться незамеченным и не может остаться равнодушным к таким вещам. А Президент это делает очень искусно и абсолютно правильно. И видно, что он политик с большим опытом, тонко и хорошо разбирается в любых политических ситуациях, которые происходят в мире. Он понимает, где место Беларуси в этом мире, в этих политических ситуациях".