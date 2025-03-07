Опасное время. 3 человека утонули в Витебской области за минувшие сутки

МЧС и ОСВОД Витебского региона усиливают профилактические рейды. Сейчас идет интенсивное разрушение льда. Он тонкий и хрупкий. За минувшие сутки на водоемах региона утонули 3 человека, 7 марта - 2. Еще нескольких водолазам пришлось доставать из ледяной воды.

"Игнорируют и требования безопасности, и требования местных распорядительных, исполнительных органов. С учетом погодных условий, плюсовых температур, достаточно яркое солнце, вода, которая находится на льду, разрушает ледовое покрытие. Если рыбак рано утром вышел на этот лед, то к обеду он может просто не вернуться с него. Поэтому в этой ситуации призыв только один: на лед не выходить".