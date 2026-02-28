Опасное время - девушки рассказали, почему пришли на обучение в центр спецподготовки "Скиф"

Ребята из "Скифа" тренируются в непростых зимних условиях. Как это происходит, когда вокруг сугробы снега и сильный мороз, как удается тренировать и мотивировать ребят, на что делается ставка, в программе "Война и мир" рассказал руководитель центра спецподготовки "Скиф" Владимир Габров.

"Выполнять задачи реально нужно уметь в любых климатических условиях, - считает он. - И тому пример наши деды и прадеды, которые в тяжелейших условиях в Великую Отечественную войну добывали победу и свободу для нашей Родины. А мы их потомки, мы же не можем быть хуже".

руководитель центра спецподготовки "Скиф" Владимир Габров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2a5d00b-0cd1-4643-8f99-3014db1ef97f/conversions/4f64ce3f-be2c-4a50-94ff-5ac6b8ae203d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2a5d00b-0cd1-4643-8f99-3014db1ef97f/conversions/4f64ce3f-be2c-4a50-94ff-5ac6b8ae203d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2a5d00b-0cd1-4643-8f99-3014db1ef97f/conversions/4f64ce3f-be2c-4a50-94ff-5ac6b8ae203d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2a5d00b-0cd1-4643-8f99-3014db1ef97f/conversions/4f64ce3f-be2c-4a50-94ff-5ac6b8ae203d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В современных реалиях обновилась экипировка, снаряжение, вооружение, полностью скорректированы методические наработки, рассказал он. И как в армии, есть летний и зимний учебные периоды обучения.

Курсант центра спецподготовки "Скиф" Анна Ракан рассказала, что время сейчас опасное и нужно постоять за себя, поэтому пришла сюда на обучение.

"Надо обязательно всегда постоять за себя. Сейчас очень тяжелые времена, много чего может случиться. Поэтому такое обучение - это даже очень хорошо", - подержала коллегу курсант центра спецподготовки "Скиф" Светлана Фомина.

"Я 2 года занималась боксом. У нас случился конфликт, я пришла к другому тренеру, но он со мной не занимался. Типа, девочка, что она может? Потом в школе мы часто ходили в библиотеку как патриотический класс, приходил Владимир Васильевич и рассказывал про организацию. И мы решили сходить, посмотреть, как оно все. Честно, нравится очень", - призналась Анна Ракан.

Светлана Фомина занимается пулевой стрельбой и даже является кандидатом в мастера спорта. "Я хожу на ВПК. И один раз нас позвали маршировать вместе со "Скифом". И мне очень понравилось. Я подумала, почему бы не заняться всем одновременно. Это реально очень полезные мероприятия, многому чему нас учат. В принципе я очень рада, что сюда пришла", - считает девушка.

Война и мир | Как "Скиф" готовит настоящих бойцов? Зимний этап специальной подготовки В Центре специальной подготовки "Скиф" курсанты проходят комплексную тактическую подготовку разведывательных подразделений специального назначения. Будущие защитники Родины, включая девушек, отрабатывают внезапную встречу с противником, круговую оборону, смену стрелковых позиций, оказание самопомощи, взаимодействие в группе и наведение авиации. Тренировки идут в любых климатических условиях — с опорой на опыт дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. 28.02.2026 20:34

"Сразу услышали стрельбу - падаем, а дальше уже разбирайтесь", - наставляет Владимир Габров. - Первая часть круговой обороны сюда бьет, потом, когда вас атакуют с фланга, эти разворачиваются на фланг, тот переключается, работает. Понятно?"

Подготовка идет по программе разведывательных подразделений специального назначения, рассказал Владимир Габров. По его словам, один из сложнейших элементов подготовки - это внезапная встреча группы, которая находится с противником. "Это могут быть передовые отряды перемещающихся групп противника. Это могут быть тоже разведчики противника, это могут быть контрдиверсионные подразделения. А что это значит? Это высоко обученный противник. Поэтому это не является простым элементом", - считает руководитель центра спецподготовки "Скиф".

Поэтому головной дозор - это самые лучшие ребята: те, которые видят невидимое, слышат неслышимое и у которых реакция быстрее молнии, отметил он. "Здесь важен именно фактор подбора индивидуальной подготовки, групповой слаженности и дальше разбор разных тактических элементов", - сказал Владимир Габров.

руководитель центра спецподготовки "Скиф" Владимир Габров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01827404-63c6-4dcd-85d6-2095b653a912/conversions/f36c150e-fb00-4779-b475-2cc472e8ffb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01827404-63c6-4dcd-85d6-2095b653a912/conversions/f36c150e-fb00-4779-b475-2cc472e8ffb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01827404-63c6-4dcd-85d6-2095b653a912/conversions/f36c150e-fb00-4779-b475-2cc472e8ffb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/01827404-63c6-4dcd-85d6-2095b653a912/conversions/f36c150e-fb00-4779-b475-2cc472e8ffb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В данном случае мы отработали внезапную встречу с противником, где моментально реагировал головной дозор, вел правильные тактические действия, постоянно смещались с линии огня противника. Было смещение по фронту, то есть сменялась стрелковая позиция, менялись стрелковые положения. Где-то в движении стреляли, где-то с колена, где-то лежа, где позволяла глубина снега. Применялись навыки смены магазинов, оказание первой доврачебной помощи самостоятельно, самопомощи. Дальше управление боем, взаимодействие группы в подгруппах. Двойки перемещались, командовали друг другу, где-то какие-то задержки устранялись. Применение дымов, гранат", - описал происходящее учение руководитель центра спецподготовки "Скиф".