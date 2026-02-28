3.75 BYN
Опасное время - девушки рассказали, почему пришли на обучение в центр спецподготовки "Скиф"
Ребята из "Скифа" тренируются в непростых зимних условиях. Как это происходит, когда вокруг сугробы снега и сильный мороз, как удается тренировать и мотивировать ребят, на что делается ставка, в программе "Война и мир" рассказал руководитель центра спецподготовки "Скиф" Владимир Габров.
"Выполнять задачи реально нужно уметь в любых климатических условиях, - считает он. - И тому пример наши деды и прадеды, которые в тяжелейших условиях в Великую Отечественную войну добывали победу и свободу для нашей Родины. А мы их потомки, мы же не можем быть хуже".
В современных реалиях обновилась экипировка, снаряжение, вооружение, полностью скорректированы методические наработки, рассказал он. И как в армии, есть летний и зимний учебные периоды обучения.
Курсант центра спецподготовки "Скиф" Анна Ракан рассказала, что время сейчас опасное и нужно постоять за себя, поэтому пришла сюда на обучение.
"Надо обязательно всегда постоять за себя. Сейчас очень тяжелые времена, много чего может случиться. Поэтому такое обучение - это даже очень хорошо", - подержала коллегу курсант центра спецподготовки "Скиф" Светлана Фомина.
"Я 2 года занималась боксом. У нас случился конфликт, я пришла к другому тренеру, но он со мной не занимался. Типа, девочка, что она может? Потом в школе мы часто ходили в библиотеку как патриотический класс, приходил Владимир Васильевич и рассказывал про организацию. И мы решили сходить, посмотреть, как оно все. Честно, нравится очень", - призналась Анна Ракан.
Светлана Фомина занимается пулевой стрельбой и даже является кандидатом в мастера спорта. "Я хожу на ВПК. И один раз нас позвали маршировать вместе со "Скифом". И мне очень понравилось. Я подумала, почему бы не заняться всем одновременно. Это реально очень полезные мероприятия, многому чему нас учат. В принципе я очень рада, что сюда пришла", - считает девушка.
В Центре специальной подготовки "Скиф" курсанты проходят комплексную тактическую подготовку разведывательных подразделений специального назначения. Будущие защитники Родины, включая девушек, отрабатывают внезапную встречу с противником, круговую оборону, смену стрелковых позиций, оказание самопомощи, взаимодействие в группе и наведение авиации. Тренировки идут в любых климатических условиях — с опорой на опыт дедов и прадедов в Великой Отечественной войне.
"Сразу услышали стрельбу - падаем, а дальше уже разбирайтесь", - наставляет Владимир Габров. - Первая часть круговой обороны сюда бьет, потом, когда вас атакуют с фланга, эти разворачиваются на фланг, тот переключается, работает. Понятно?"
Подготовка идет по программе разведывательных подразделений специального назначения, рассказал Владимир Габров. По его словам, один из сложнейших элементов подготовки - это внезапная встреча группы, которая находится с противником. "Это могут быть передовые отряды перемещающихся групп противника. Это могут быть тоже разведчики противника, это могут быть контрдиверсионные подразделения. А что это значит? Это высоко обученный противник. Поэтому это не является простым элементом", - считает руководитель центра спецподготовки "Скиф".
Поэтому головной дозор - это самые лучшие ребята: те, которые видят невидимое, слышат неслышимое и у которых реакция быстрее молнии, отметил он. "Здесь важен именно фактор подбора индивидуальной подготовки, групповой слаженности и дальше разбор разных тактических элементов", - сказал Владимир Габров.
"В данном случае мы отработали внезапную встречу с противником, где моментально реагировал головной дозор, вел правильные тактические действия, постоянно смещались с линии огня противника. Было смещение по фронту, то есть сменялась стрелковая позиция, менялись стрелковые положения. Где-то в движении стреляли, где-то с колена, где-то лежа, где позволяла глубина снега. Применялись навыки смены магазинов, оказание первой доврачебной помощи самостоятельно, самопомощи. Дальше управление боем, взаимодействие группы в подгруппах. Двойки перемещались, командовали друг другу, где-то какие-то задержки устранялись. Применение дымов, гранат", - описал происходящее учение руководитель центра спецподготовки "Скиф".
"Разведывательные подразделения выполняют задачи в тылу противника либо на территории, оккупированной противником, где занимаются поисковыми разведывательными задачами, разведывательно-засадными, разведывательно-диверсионными, - пояснил он. - И в рамках выполнения этих задач группа вынуждена перемещаться. Она строится в специальное походное положение: головной дозор, ядро группы, тыльный дозор. Слаженность действий, быстрота реакции, управление своим телом, управление своим оружием, правильное его знание, обращение. Прилетела граната, как от нее прикрыться, какие даются команды, когда своя применяется граната, когда чужая прилетела. Это огромная база. У нас уже достаточно высокозатратные специалисты уже в специальных задачах и науках таких, поэтому и пользуются спросом и в специальной службе, и военный комиссар пристально следит за каждым нашим выпускником".