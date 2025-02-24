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Опасность на льду. Спасатели предупреждают рыбаков о весенней оттепели

Опасность тонкого льда. ОСВОД усиливает контроль на водоемах Минской области. Впереди весенняя оттепель. Специалисты напоминают, что выходить на непрочное покрытие запрещено.

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Спасатели дежурят у воды и дают советы рыбакам и любителям прогулок по ледяному покрытию. Толщина льда должна быть строго больше 7 сантиметров, иначе покрытие не выдержит вес взрослого человека.

Спасатели используют современную технику. В парке спецмашин есть и новейшие аэролодки "Пиранья". Они позволяют передвигаться по льду, воде и даже на суше благодаря воздушной подушке и мощному двигателю.

ОСВОДспасателиоттепели