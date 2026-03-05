Оперативное реагирование, дамбы - как экстренные службы Беларуси готовятся к паводкам

Службы МЧС Беларуси находятся в полной готовности к паводкам. Отработан алгоритм взаимодействия со всеми экстренными службами. Достаточно спецтехники и плавсредств.

В борьбе с большой водой помогут и оградительные сооружения. Всего на юге страны запланировано возвести 7 дамб, 2 из которых уже функционируют.

Готовность Гомельской области к весеннему половодью

Защитную дамбу возводят в деревне Севруки на окраине Гомеля. Высота насыпи варьируется от 6 до 8 метров, протяженность сооружения составляет около 4 км. Дамба позволит защитить многоэтажную застройку и частный сектор трех населенных пунктов от половодья.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/787e039a-d10e-4c36-bad7-7a6e0fb8a82b/conversions/1a4c5c2a-9268-4765-8d48-5502aeb9772b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/787e039a-d10e-4c36-bad7-7a6e0fb8a82b/conversions/1a4c5c2a-9268-4765-8d48-5502aeb9772b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/787e039a-d10e-4c36-bad7-7a6e0fb8a82b/conversions/1a4c5c2a-9268-4765-8d48-5502aeb9772b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/787e039a-d10e-4c36-bad7-7a6e0fb8a82b/conversions/1a4c5c2a-9268-4765-8d48-5502aeb9772b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Строительство объекта находится на финальной стадии, в активной фазе пусконаладочные работы на насосной станции. В земляных работах задействовано три десятка единиц спецтехники. Уже этой весной инженерное сооружение будет выполнять свои функции. Надежная преграда позволит серьезно улучшить ситуацию с отводом паводковых и талых вод.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e83d8e1b-5db3-464e-9abf-347c588ccbb8/conversions/90a81969-0962-4031-958d-595642ba5dc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e83d8e1b-5db3-464e-9abf-347c588ccbb8/conversions/90a81969-0962-4031-958d-595642ba5dc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e83d8e1b-5db3-464e-9abf-347c588ccbb8/conversions/90a81969-0962-4031-958d-595642ba5dc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e83d8e1b-5db3-464e-9abf-347c588ccbb8/conversions/90a81969-0962-4031-958d-595642ba5dc9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Поляков, директор управления капитального строительства Гомельского района:

"Пруд-накопитель, насосное сооружение - это сердце дамбы, которая сбрасывает воду на внешнюю сторону. Готовность придамбового канала, собирающего воду параллельно дамбы в аккумулирующий пруд, составляет порядка 70 %. Общая готовность самого тела дамбы - более 80 %. Из основного материала подрядчику нужно довезти порядка 22 тыс. кубов песка. Мы рассчитываем, что до конца марта это все сделаем".

Спасатели МЧС готовы оказать помощь

По прогнозам синоптиков, большая вода из-за выхода рек на поймы в Гомельском регионе ожидается в первой декаде апреля. По опыту прошлых лет, в зоне подтоплений могут оказаться 582 жилых дома. Кроме того, транспортное сообщение может быть нарушено на 89 участках автодорог.

Несмотря на обильные снегопады, согласно данным Белгидромета, максимальные уровни воды ожидаются близкими к средним многолетним значениям. И это означает, что тяжелые последствия половодья вряд ли будут.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Мы ожидаем плановое прохождение паводковой ситуации в поймах рек Припять, Сож, Днепр. Чуть позже будем смотреть и мониторить ситуацию на Западной Двине по северному региону. Вопросов каких-то чрезвычайных не видим. Но если увидим резкое повышение уровней воды, то по крайней мере уже существующие защитные дамбы позволят должным образом вопрос контролировать и своевременно оказывать помощь населению без каких-либо последствий для обеспечения жизнедеятельности нашего населения".