Оперативное реагирование, дамбы - как экстренные службы Беларуси готовятся к паводкам
Службы МЧС Беларуси находятся в полной готовности к паводкам. Отработан алгоритм взаимодействия со всеми экстренными службами. Достаточно спецтехники и плавсредств.
В борьбе с большой водой помогут и оградительные сооружения. Всего на юге страны запланировано возвести 7 дамб, 2 из которых уже функционируют.
Готовность Гомельской области к весеннему половодью
Защитную дамбу возводят в деревне Севруки на окраине Гомеля. Высота насыпи варьируется от 6 до 8 метров, протяженность сооружения составляет около 4 км. Дамба позволит защитить многоэтажную застройку и частный сектор трех населенных пунктов от половодья.
Строительство объекта находится на финальной стадии, в активной фазе пусконаладочные работы на насосной станции. В земляных работах задействовано три десятка единиц спецтехники. Уже этой весной инженерное сооружение будет выполнять свои функции. Надежная преграда позволит серьезно улучшить ситуацию с отводом паводковых и талых вод.
Александр Поляков, директор управления капитального строительства Гомельского района:
"Пруд-накопитель, насосное сооружение - это сердце дамбы, которая сбрасывает воду на внешнюю сторону. Готовность придамбового канала, собирающего воду параллельно дамбы в аккумулирующий пруд, составляет порядка 70 %. Общая готовность самого тела дамбы - более 80 %. Из основного материала подрядчику нужно довезти порядка 22 тыс. кубов песка. Мы рассчитываем, что до конца марта это все сделаем".
Спасатели МЧС готовы оказать помощь
По прогнозам синоптиков, большая вода из-за выхода рек на поймы в Гомельском регионе ожидается в первой декаде апреля. По опыту прошлых лет, в зоне подтоплений могут оказаться 582 жилых дома. Кроме того, транспортное сообщение может быть нарушено на 89 участках автодорог.
Несмотря на обильные снегопады, согласно данным Белгидромета, максимальные уровни воды ожидаются близкими к средним многолетним значениям. И это означает, что тяжелые последствия половодья вряд ли будут.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Мы ожидаем плановое прохождение паводковой ситуации в поймах рек Припять, Сож, Днепр. Чуть позже будем смотреть и мониторить ситуацию на Западной Двине по северному региону. Вопросов каких-то чрезвычайных не видим. Но если увидим резкое повышение уровней воды, то по крайней мере уже существующие защитные дамбы позволят должным образом вопрос контролировать и своевременно оказывать помощь населению без каких-либо последствий для обеспечения жизнедеятельности нашего населения".
Из числа сотрудников МЧС и ОСВОД сформированы три мобильных отряда, которые в экстренной ситуации оперативно окажут населению профессиональную помощь. В случае необходимости будут развернуты 10 мобильных пунктов.