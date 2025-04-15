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Опыт без последствий: перспективы развития симуляционного обучения в медицине обсудили в Минске
В Минске прошел II съезд общественного объединения "Белорусское общество симуляционного обучения в медицине". Он объединил более 100 специалистов. Центральным событием стало пленарное заседание, посвященное наиболее актуальным вопросам и перспективам развития этой уникальной технологии.
Сейчас в современной медицинской подготовке акцент смещается на практику. Симуляционное обучение становится важнейшим инструментом, позволяющим будущим врачам уверенно делать первые шаги в профессии, опытным специалистам - осваивать передовые технологии.
О перспективах развития симуляционного обучения в медицине и внедрении новых технологий сегодня говорили на пленарном заседании в Минске. Участие в нем приняли врачи-специалисты, руководители и работники симуляционно-аттестационных центров, РНПЦ, студенты и преподаватели медуниверситетов и медколледжей. Также приехали делиться своим опытом коллеги из России, Казахстана и Кыргызстана.
Мастер-классы от профессионалов
До самой конференции накануне прошли мастер-классы от ведущих профессионалов Беларуси и России. Участники (а их было более 130) повышали свой уровень теоретических и практических знаний по анестезиологии реанимации, кардиохирургии, акушерству и гинекологии. Была также организована выставка симуляционного обучения.
Съезд стал уникальной площадкой для передачи знаний опытными медиками и только начинающими в этом деле молодыми людьми.