Опыт без последствий: перспективы развития симуляционного обучения в медицине обсудили в Минске

В Минске прошел II съезд общественного объединения "Белорусское общество симуляционного обучения в медицине". Он объединил более 100 специалистов. Центральным событием стало пленарное заседание, посвященное наиболее актуальным вопросам и перспективам развития этой уникальной технологии.

II съезд общественного объединения "Белорусское общество симуляционного обучения в медицине" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac21bed-dc7c-4cbb-98b0-32e0faed3317/conversions/338f28f3-85ad-41a4-8a4b-9230e859ab08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac21bed-dc7c-4cbb-98b0-32e0faed3317/conversions/338f28f3-85ad-41a4-8a4b-9230e859ab08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac21bed-dc7c-4cbb-98b0-32e0faed3317/conversions/338f28f3-85ad-41a4-8a4b-9230e859ab08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac21bed-dc7c-4cbb-98b0-32e0faed3317/conversions/338f28f3-85ad-41a4-8a4b-9230e859ab08-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сейчас в современной медицинской подготовке акцент смещается на практику. Симуляционное обучение становится важнейшим инструментом, позволяющим будущим врачам уверенно делать первые шаги в профессии, опытным специалистам - осваивать передовые технологии.





II съезд общественного объединения "Белорусское общество симуляционного обучения в медицине" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676d14b5-8ff7-4ef8-a425-ccce4d557ff5/conversions/c300de61-9fc9-4286-981e-24c8e05222d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676d14b5-8ff7-4ef8-a425-ccce4d557ff5/conversions/c300de61-9fc9-4286-981e-24c8e05222d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676d14b5-8ff7-4ef8-a425-ccce4d557ff5/conversions/c300de61-9fc9-4286-981e-24c8e05222d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/676d14b5-8ff7-4ef8-a425-ccce4d557ff5/conversions/c300de61-9fc9-4286-981e-24c8e05222d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

О перспективах развития симуляционного обучения в медицине и внедрении новых технологий сегодня говорили на пленарном заседании в Минске. Участие в нем приняли врачи-специалисты, руководители и работники симуляционно-аттестационных центров, РНПЦ, студенты и преподаватели медуниверситетов и медколледжей. Также приехали делиться своим опытом коллеги из России, Казахстана и Кыргызстана.



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Мастер-классы от профессионалов

До самой конференции накануне прошли мастер-классы от ведущих профессионалов Беларуси и России. Участники (а их было более 130) повышали свой уровень теоретических и практических знаний по анестезиологии реанимации, кардиохирургии, акушерству и гинекологии. Была также организована выставка симуляционного обучения.