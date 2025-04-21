Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 мая из-за усиления ветра

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 мая из-за усиления северо-западного ветра на большей части территории страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет преобладать облачная погода, днем - переменная облачность. Ночью и утром во многих районах - осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днем преимущественно по северо-востоку - небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, на большей части территории порывы 15-20 м/с.