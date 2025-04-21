3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 мая из-за усиления ветра
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 1 мая из-за усиления ветраnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd4c96e5-27eb-40a2-b85c-450733f6af1b/conversions/2462c8e6-53b0-47d5-a5d5-aa109c7e5928-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd4c96e5-27eb-40a2-b85c-450733f6af1b/conversions/2462c8e6-53b0-47d5-a5d5-aa109c7e5928-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd4c96e5-27eb-40a2-b85c-450733f6af1b/conversions/2462c8e6-53b0-47d5-a5d5-aa109c7e5928-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd4c96e5-27eb-40a2-b85c-450733f6af1b/conversions/2462c8e6-53b0-47d5-a5d5-aa109c7e5928-xl-___webp_1920.webp 1920w
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 мая из-за усиления северо-западного ветра на большей части территории страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет преобладать облачная погода, днем - переменная облачность. Ночью и утром во многих районах - осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днем преимущественно по северо-востоку - небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, на большей части территории порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 2-8, по югу до 10 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 12-18, по северо-востоку - до 6-11 градусов.