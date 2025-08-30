Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в последний день лета

До плюс 33 градусов и местами грозы ожидаются в Беларуси 31 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 31 августа, в стране будет действовать оранжевый уровень опасности. В дневные часы на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов тепла.

Прогнозируется переменная облачность. Местами, преимущественно по западной половине, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.