Ордена Матери удостоены 27 многодетных женщин Минской области

За безграничную любовь, ежедневную заботу и многодетное счастье - государственная награда.

1 августа - ордена Матери удостоены 27 женщин из Минской области. Торжество во Дворце Республики объединило представительниц 9 районов.

Наши женщины - воплощение мудрости, трудолюбия и безграничной любви. Если подсчитать, то на всех сегодняшних героинь приходится 136 детей. Но дело даже не в количестве, а в самоотверженной и ежедневной родительской заботе.

Многие мамы создают свои большие семьи по примеру родительских, в которых выросли сами.