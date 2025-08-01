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Ордена Матери удостоены 27 многодетных женщин Минской области
Автор:Александра Гойтан
За безграничную любовь, ежедневную заботу и многодетное счастье - государственная награда.
1 августа - ордена Матери удостоены 27 женщин из Минской области. Торжество во Дворце Республики объединило представительниц 9 районов.
Наши женщины - воплощение мудрости, трудолюбия и безграничной любви. Если подсчитать, то на всех сегодняшних героинь приходится 136 детей. Но дело даже не в количестве, а в самоотверженной и ежедневной родительской заботе.
Многие мамы создают свои большие семьи по примеру родительских, в которых выросли сами.
Напомним, традиции вручать орден - символ материнской доблести и чести - 29 лет. За это время только в Минской области более 2600 героинь с высокой государственной наградой.