3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Ордена Почета удостоен главный механик завода "Атлант" Александр Шинкевич
Главная ценность Беларуси - люди, которые своим трудом и талантом вносят весомый вклад в развитие страны. Личные достижения становятся общим успехом, и такие результаты оценивают по достоинству.
Указом Президента 32 представителя различных сфер деятельности удостоены госнаград. В почетном списке и главный механик Минского завода холодильников ЗАО "Атлант" Александр Шинкевич.
"Работа мне приносит удовлетворение. Я 35 лет хожу на работу с удовольствием, потому что каждый день что-то новое", признается Александр Викторович.
За 35 лет мужчина не сменил адрес работы - именно столько он трудится на ведущем предприятии страны. Александр Викторович прошел путь от рядового инженера до главного механика. Страсть к технике зародилась еще в детстве: все начиналось с велосипедов и мотоциклов, а позже детское увлечение переросло в серьезную работу с промышленным оборудованием. Выбор завода после института был очевиден. В непростые 1990-е индустрия только начинала восстанавливаться, но "Атлант" уже тогда уверенно держал марку. И для молодого специалиста решение прийти именно сюда стало определяющим в жизни.
Александр Шинкевич, главный механик Минского завода холодильников ЗАО "Атлант", обладатель ордена Почета:
"Я технарь, все время занимался техникой. Мои личные достижения связаны с производством, с внедрением нового оборудования. За эти годы было внедрено очень много оборудования различного типа. Мне повезло с моими учителями. От них мне передалось отношение к работе - я привык делать хорошо".
Под чутким руководством Александра Викторовича завод холодильников "Атлант" продолжает уверенно развиваться. Сотрудники отдела отзываются о главном механике исключительно положительно, отмечая не только его выдающиеся деловые качества, но и личные.
Андрей Шидловский, мастер отдела Минского завода холодильников ЗАО "Атлант":
"Познакомился с ним при устройстве на работу 17 лет назад, общий язык нашли сразу. Сотрудники любят за честность. Он всегда отстаивает права своего отдела, своих подчиненных. Всегда выслушает, когда люди обращаются к нему, и по возможности решает проблемы".
Сергей Кезик, начальник участка отдела Минского завода холодильников ЗАО "Атлант":
"С Александром Викторовичем мы знакомы, наверное, 20 лет. Очень грамотный, толковый руководитель, коммуникабельный. Мне он нравится как главный механик, как специалист, как человек".
Руководитель, наставник и пример для коллег. На родном предприятии Александр Шинкевич трудится вместе с братом и сестрой. Но главная опора мужчины - это семья. Жена и дочь всегда рядом, и сегодня они разделяют с ним триумф. Подтверждением профессионального мастерства Александра стал орден Почета.
Александр Шинкевич, главный механик Минского завода холодильников ЗАО "Атлант", обладатель ордена Почета:
"Приятно, когда такая высокая оценка. В первую очередь это оценка моего руководства. Эта награда коллективная. От взаимодействия с коллегами, с коллективом и есть результат. Даже если бы я был семи пядей во лбу и один, согласитесь, результата бы не было. Поэтому, конечно, приятно. Будем двигаться дальше".
Награда за усердный и многолетний труд Александра Викторовича Шинкевича - наглядный пример того, что государство ценит тех, кто предан своему делу и своей стране. Трудолюбие - главная черта белорусского народа и основа национального характера. Ведь именно из малых и больших побед каждого белоруса выстраивается путь развития всей Беларуси.