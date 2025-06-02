Осиповичей не было бы без семьи Дараган

Семейный очаг и родовое гнездо - непреходящие ценности. И следующая история - яркое тому подтверждение. Наследники основателей Осиповичей - из Швеции и России - встретились на малой родине своих предков.

Повод - юбилей музейного пространства, посвященного семье Дараган. 10 лет, как наравнодушные потомки поставляют материальную историю в местную экспозицию. Что мотивирует?

В 1872 году именно дворянский род Дараган купил землю у местечка Осиповичи и развязал тут 35 верст железной дороги. Вокруг железнодорожной станции и стал разрастаться город, но революционные события разбросали семью по свету. Спустя 140 лет родственные узы здесь все же связались снова. На землю предков из Швеции приехал правнук основателя Осиповичей Андрей Дараган вместе с женой.

"И вот они в 2010 году приезжают в Дараганово, заходят в магазин, покупают краковскую колбасу, бутылку шампанского и садятся на железнодорожных рельсах. А я как мэр этого населенного пункта приезжаю на дизеле и вижу каких-то людей. Я подхожу и говорю: "Позвольте, а вы кто?" А мне в ответ: "А мы Дараганы". Я их тогда быстренько в сельский совет. У нас с тех пор и завязалась такая вот дружба".

Что ни визит - то материальных сокровищ возвращение. Каждое было в личном пользовании статского помещика Осипа Дарагана, а после - его сына Дмитрия, офицера царского флота. В 2013-м Андрей Дараган передал в дар осиповичскому музею более 370 предметов. Это стало поводом создать фамильный музей.

Антонина Степанова, экс-директор Осиповичского районного историко-краеведческого музея:

"Очень интересная и редкая вещь. У нас парадная съемка царевича Алексея незадолго до Первой мировой войны. Это потрясающий мальчик в рубашечке. И съемку делали именно придворные фотографы. Там есть клеймо, очень хорошо сохранилось".

Антонина Степанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523eb72b-3e0d-4364-9c6d-7703f05bbfd4/conversions/82db1362-5d52-40df-84d1-097db57bb570-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523eb72b-3e0d-4364-9c6d-7703f05bbfd4/conversions/82db1362-5d52-40df-84d1-097db57bb570-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523eb72b-3e0d-4364-9c6d-7703f05bbfd4/conversions/82db1362-5d52-40df-84d1-097db57bb570-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/523eb72b-3e0d-4364-9c6d-7703f05bbfd4/conversions/82db1362-5d52-40df-84d1-097db57bb570-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Голубев, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Память таллинского прорыва":

"Это подвиг его и Ланы тоже. Передача на родину, перевоз в таких условиях, такого количества предметов уникальных, аналогов этому нет. Мы знаем о других меценатах и знаменитых семьях артистов, музыкантов, но здесь больше предметов. Причем там-то было благоприятствование в тех случаях, что хорошо. А здесь-то это на грани героизма - пересечение в наших условиях в течение 10 раз больше границ и привозка сюда".

Увы, больше месяца назад не стало Андрея Дарагана. Но его муза Лана сохранила за собой статус культурного дипломата между Стокгольмом и Осиповичами.

Лана Дараган, вдова правнука основателей Осиповичей Андрея Дарагана:

"Этот вопрос крайне сложный и болезненный в данной экономическо-политической ситуации. Но мы всегда и везде, всегда на любых встречах, в любых диалогах говорили, что мы независимы ни от политики, только дружба. Только дружеские отношения, укрепление и развитие этих связей".

И в этот приезд вопреки Лана с коробками семейных реликвий. Благодарна таможенным службам. Она рассказала о грузе, который - исключительно дар и безвозмездное вложение в белорусскую культуру.

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Лана Дараган, вдова правнука основателей Осиповичей Андрея Дарагана:

"Набор, который принадлежит прекрасной кукле, ему около 200 лет. И Леопольд, так он был подписан. И вот он Леопольд. Кукла чудесная, керамическая, с открывающимися глазами".

По-настоящему домашней экспозиции, где даже баня воссоздана, - 10 лет. За ней следят - вплоть до ниток на коврах - искусствоведы Осиповичей. Вазочка для ландышей, каминные вилки, дорожная подушка - дорогой антиквариат, к которому прикасались те многочисленные, кто смотрит с фото.

Их дети, внуки, родные - из Москвы, Тулы, Стокгольма - снова всей семьей, пусть уже в новодельных стенах. От родового гнезда в деревне Дараганово, что в 17 километрах от Осиповичей, осталось пару поросших камней. Как быть дальше? Интересна ли сегодня биография виновников города его современникам? Обсудили в семейном кругу.

Виктория и Дмитрий Кологривовы, потомки рода Дараган:

"Очень большая семья. Нашим детям они восьмиюродные братья и сестры. То есть семья очень большая. Как на фотографии 1903 года. Это фотография, которую мы подарили в 2019 году, потому что именно в нашей семье она сохранилась. У всех Дараганов сохранились кусочки нарезанные. Именно у нас она была полная".