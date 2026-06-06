Основной испытательный день турнира "Вызов": как бойцы прошли проверку на прочность

Финал третьего сезона военно-патриотического турнира "Вызов" принимает учебный центр Военной академии под Борисовом. В 2026 году проект объединил около 800 школьников со всей Беларуси.

До решающего этапа дошли 4 лучшие команды: представители Минска, а также Минской, Гродненской и Брестской областей.

В 04:00 юным патриотам было не до сна, ведь прозвучал вой сирены и автоматная очередь. Команда - быть в полной боевой готовности. Сразу же после построения и получения оружия 4 команды финала проекта "Вызов" выдвинулись выполнять поставленные задачи. Первое испытание похоже на фрагмент из боевика, но не было время фантазировать, нужно действовать. В кратчайшее время юным бойцам необходимо оказать помощь пострадавшим.

Следующий этап - проверка на скорость и организаторские навыки. За 30 минут необходимо было разбить так называемую дневку - это временный полевой лагерь, где бойцы в реальных условиях должны скрытно восстановить силы. За полчаса школьникам предстояло распределить роли, грамотно выбрать место, установить укрытия.

Путь к главному полигону страны для школьников был долгим: сотни часов тактической подготовки, полевых выходов и работы над собой. Чтобы оказаться здесь, парни и девушки преодолели все этапы отбора в своих регионах. Ребята - выходцы из военно-патриотических клубов, поэтому с военным ремеслом они знакомы. Участники проекта на собственном опыте знают цену словам "тяжело в учении - легко в бою". Здесь проверяют не только силу мышц, но и крепость духа.

На этапе обкатки танком юные патриоты проходят настоящее боевое крещение. Задача - укрыться в окопе под ревущей гусеничной броней, преодолеть страх, а затем подняться и уничтожить условный танк точным броском гранаты.

Также ребята продемонстрировали навыки в радиационно-химической и биологической защите, разборке и сборке оружия, работе со средствами связи, ориентировании на местности, разведке, разминировании автомобилей, штурме зданий и окопов.

Главный сюрприз организаторы приберегли на финиш. Задание, которое не значилось ни в одном маршрутном листе, застало участников врасплох. По легенде, им необходимо спасти своего наставника. Именно здесь проявляется истинный характер команды - их готовность действовать оперативно, слаженно и без лишних слов. Турнир проходит под патронажем Республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси".

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси":

"Третий сезон превзошел все ожидания своими масштабами, потому что в нем приняло участие более 800 ребят со всей страны. Наша команда проехала каждый уголок Беларуси, отбирали ребят, которые сейчас в финале".