Особое внимание - учреждениям образования. Минздрав рассказал об эпидситуации в стране

В Беларуси продолжается контроль за соблюдением дополнительных мер для профилактики роста заболеваемости. Сейчас эпидобстановка - под контролем, отмечают в Минздраве.

Особое внимание - учреждениям образования. Учитывая то, что среди всех обратившихся с признаками респираторных инфекций 60 % - это юные пациенты. Так, педагоги и медицинские работники ведут работу по недопущению в коллективы детей с признаками респираторных инфекций.



Речь идет о так называемых утренних фильтрах, которые предполагают своевременное выявление детей с признаками заболевания. Кроме того, важно создание условия для соблюдения личной гигиены.