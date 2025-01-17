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Особое внимание - учреждениям образования. Минздрав рассказал об эпидситуации в стране

В Беларуси продолжается контроль за соблюдением дополнительных мер для профилактики роста заболеваемости. Сейчас эпидобстановка - под контролем, отмечают в Минздраве.

Особое внимание - учреждениям образования. Учитывая то, что среди всех обратившихся с признаками респираторных инфекций 60 % - это юные пациенты. Так, педагоги и медицинские работники ведут работу по недопущению в коллективы детей с признаками респираторных инфекций.

Речь идет о так называемых утренних фильтрах, которые предполагают своевременное выявление детей с признаками заболевания. Кроме того, важно создание условия для соблюдения личной гигиены.

Напомним, дети с признаками заболевания могут отсутствовать в учреждениях образования до 5 дней без предоставления медицинской справки.

Такая мера действует для того, чтобы не создавать излишнюю нагрузку для пациентов в организациях здравоохранения, а также минимизировать риски повторного инфицирования детей при посещении поликлиники.

эпидситуацияздоровьеМинздрав