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Оставить фото на память: Минск приглашает в атмосферные новогодние локации
Минск приглашает за атмосферными и новогодними фото. Одна из праздничных локаций на переулке Музыкальный.
Дворик преобразился в стиле рождественского фильма "Один дома". В интерьере - уютные фонарики, камин и почтовый новогодний ящик.
Новогодняя локация уже получила признание в социальных сетях - подтверждение этому количество лайков и комментариев.
Еще одна интерактивная новогодняя точка - на берегу Цнянского водохранилища. Здесь расположилась усадьба Деда Мороза и Снегурочки, где можно не только написать письмо сказочному волшебнику, но и сделать совместное фото.
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Оставить фото на память: Минск приглашает в атмосферные новогодние локации
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