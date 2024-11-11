Оставить фото на память: Минск приглашает в атмосферные новогодние локации

Минск приглашает за атмосферными и новогодними фото. Одна из праздничных локаций на переулке Музыкальный.



Дворик преобразился в стиле рождественского фильма "Один дома". В интерьере - уютные фонарики, камин и почтовый новогодний ящик.



Новогодняя локация уже получила признание в социальных сетях - подтверждение этому количество лайков и комментариев.