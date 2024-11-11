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Оставить фото на память: Минск приглашает в атмосферные новогодние локации

Минск приглашает за атмосферными и новогодними фото. Одна из праздничных локаций на переулке Музыкальный.

Дворик преобразился в стиле рождественского фильма "Один дома". В интерьере - уютные фонарики, камин и почтовый новогодний ящик.

Новогодняя локация уже получила признание в социальных сетях - подтверждение этому количество лайков и комментариев.

Еще одна интерактивная новогодняя точка - на берегу Цнянского водохранилища. Здесь расположилась усадьба Деда Мороза и Снегурочки, где можно не только написать письмо сказочному волшебнику, но и сделать совместное фото.

МинсклокациифотоНовый год 2025

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