Осторожно, фейк! Белорусам приходят ложные уведомления о наборе в армию России

В корреспонденции говорится о наборе кандидатов для прохождения службы в российской армии по контракту и для участия в СВО "в рамках взаимодействия". Разумеется, это фейк. Никаких наборов по контракту для Вооруженных Сил России "в рамках взаимодействия" в Беларуси не проводится.