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Осторожно, фейк! Белорусам приходят ложные уведомления о наборе в армию России
На почту белорусских госучреждений ведется спам-атака. Рассылка писем идет с электронной почты на mail.ru якобы от имени администрации Мильковского муниципального округа Камчатского края.
В корреспонденции говорится о наборе кандидатов для прохождения службы в российской армии по контракту и для участия в СВО "в рамках взаимодействия". Разумеется, это фейк. Никаких наборов по контракту для Вооруженных Сил России "в рамках взаимодействия" в Беларуси не проводится.