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Осторожно, фейк! Минздрав Беларуси опроверг информацию о нехватке лекарств
Минздрав Беларуси предупреждает о спам-рассылке в учреждения здравоохранения от имени предприятия "Белфармация". Якобы в Беларуси не хватает медикаментов. Это ложь – фейк!
Массово забрасывать фейковыми письмами начали сегодня! Речь о критически важных лекарственных препаратах, в том числе инсулине для диабетиков. При этом фальшивку отправили и на электронную почту самой Белфармации.
Сергей Литош, гендиректор РУП "Белфармация": "В аптеках и медицинских организациях имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения любых заболеваний. На аптечных складах сформированы запасы, покрывающие от трех до девяти месяцев потребности. В письме также упоминаются отдельные наименования, которые в нашей стране не применяются, включая устаревшие препараты. При этом в наличии есть достаточное количество аналогов, в том числе отечественного и импортного производства, в частности - белорусских. Лекарственная безопасность и обеспечение находятся под постоянным контролем".
Письма отправляют с созданного несколько дней назад аккаунта. Всю информацию Белфармация уже передала в правоохранительные органы. Ей будет дана правовая оценка.