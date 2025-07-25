Осторожно, фейк! Минздрав Беларуси опроверг информацию о нехватке лекарств

Минздрав Беларуси предупреждает о спам-рассылке в учреждения здравоохранения от имени предприятия "Белфармация". Якобы в Беларуси не хватает медикаментов. Это ложь – фейк!

Массово забрасывать фейковыми письмами начали сегодня! Речь о критически важных лекарственных препаратах, в том числе инсулине для диабетиков. При этом фальшивку отправили и на электронную почту самой Белфармации.

Сергей Литош, гендиректор РУП "Белфармация" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eb41a2e-0d92-4bbc-b190-c51c8cf4577c/conversions/2e4db7f8-cdf9-499e-9670-262a188a5f40-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eb41a2e-0d92-4bbc-b190-c51c8cf4577c/conversions/2e4db7f8-cdf9-499e-9670-262a188a5f40-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eb41a2e-0d92-4bbc-b190-c51c8cf4577c/conversions/2e4db7f8-cdf9-499e-9670-262a188a5f40-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8eb41a2e-0d92-4bbc-b190-c51c8cf4577c/conversions/2e4db7f8-cdf9-499e-9670-262a188a5f40-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Литош, гендиректор РУП "Белфармация": "В аптеках и медицинских организациях имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения любых заболеваний. На аптечных складах сформированы запасы, покрывающие от трех до девяти месяцев потребности. В письме также упоминаются отдельные наименования, которые в нашей стране не применяются, включая устаревшие препараты. При этом в наличии есть достаточное количество аналогов, в том числе отечественного и импортного производства, в частности - белорусских. Лекарственная безопасность и обеспечение находятся под постоянным контролем".