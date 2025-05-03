Осторожно фейк! МВД Беларуси предупреждает о подозрительной рассылке в учебные заведения

2 мая на различные электронные почтовые ящики учебных заведений Беларуси поступили сообщения с подозрительным вложением от имени министра внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

МВД официально заявляет о том, что указанные сообщения являются фейковыми и несут в себе цель дискредитации органов внутренних дел и введения граждан в заблуждение.

Правоохранители напоминают, что скачивание и активизация подозрительных вложений от неизвестных источников, переход по сомнительным ссылкам могут привести к утрате доступа к аккаунтам пользователей, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.