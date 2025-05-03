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Осторожно фейк! МВД Беларуси предупреждает о подозрительной рассылке в учебные заведения
Осторожно фейк! МВД Беларуси предупреждает о подозрительной рассылке в учебные заведенияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd81d46b-3109-4715-a700-8134fc00180d/conversions/7515cdff-d020-4cca-a609-9309d4de6464-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd81d46b-3109-4715-a700-8134fc00180d/conversions/7515cdff-d020-4cca-a609-9309d4de6464-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd81d46b-3109-4715-a700-8134fc00180d/conversions/7515cdff-d020-4cca-a609-9309d4de6464-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bd81d46b-3109-4715-a700-8134fc00180d/conversions/7515cdff-d020-4cca-a609-9309d4de6464-xl-___webp_1920.webp 1920w
2 мая на различные электронные почтовые ящики учебных заведений Беларуси поступили сообщения с подозрительным вложением от имени министра внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.
МВД официально заявляет о том, что указанные сообщения являются фейковыми и несут в себе цель дискредитации органов внутренних дел и введения граждан в заблуждение.
Правоохранители напоминают, что скачивание и активизация подозрительных вложений от неизвестных источников, переход по сомнительным ссылкам могут привести к утрате доступа к аккаунтам пользователей, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.
Необходимо быть бдительными и не открывать письма от неизвестных отправителей.