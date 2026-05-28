Освобождение поселка и осмотр места боя: СК Беларуси и России провели учения

Следователи провели осмотр места происшествия после условной атаки незаконного бандформирования. СК Беларуси принял участие в совместной тренировке с государственными экспертами, Военной академией и коллегами из России. По замыслу учений, военнослужащие смоделировали обстановку вооруженного захвата населенного пункта и его последующего освобождения с применением стрелкового оружия, взрывных устройств, боевой техники и беспилотной авиации. После завершения активной фазы следователи, эксперты и их российские коллеги приступили к осмотру места происшествия в условиях, максимально приближенных к реальным.

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

Искренне надеемся, что приобретенные сегодня навыки нам никогда в реальной жизни не понадобятся, но вместе с тем умение реагировать на подобные угрозы - наша прямая обязанность. Кроме того, профессиональная подготовка офицеров и готовность действовать в условиях военного времени – это прямое требование главы государства. Это задача, которую Президент ставит всем органам системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, к которым относится и Следственный комитет.