От 3 тыс. до 40 тыс. в год: чем музей в Витебске привлекает молодых посетителей
Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева активно работает над привлечением молодого поколения к изучению истории, сочетая традиционные формы с современными интерактивными методами. Об этом рассказала директор музея Ирина Шишкова в "Актуальном интервью".
"Сегодня у нас разработано огромное количество культурно-массовых, культурно-образовательных программ, которые рассчитаны и на детей любого возраста, и на пожилое население, и на гостей города. Что касается молодого поколения, мы идем в ногу с ними", - отметила директор музея.
Мы не отказались от обзорной экскурсии, каких-то классических музейных форумов, но мы постоянно придумываем, разрабатываем то, что будет интересно молодежи: квест-игры, квизы.
По ее словам, посетители заранее знают, что в музее их ждет не сухая лекция, а активное участие. "Люди, которые к нам приходят, знают, что это не будет сухая экскурсия с сухими фактами. Они должны принять участие, "найти" эту историю, по которой потом мы даем дополнительную информацию. Мы используем видеоряд и гаджеты, которые у них в руках, чтобы им не казалось, что мы все запрещаем", - рассказала директор музея.
Результат такой работы впечатляет. Если в 2002 году музей посетили всего 3 тыс. человек, то сейчас ежегодная посещаемость превышает 40 тыс., отметила она. "Мы ищем любые возможности, чтобы к нам было интересно прийти любому человеку, любого возраста, любой категории, чтобы он получил ту информацию, которая интересует именно его", - подчеркнула Ирина Шишкова.
Таким образом, Витебский музей Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева успешно сочетает классические музейные форматы с современными интерактивными технологиями, делая историю живой и интересной для молодого поколения.