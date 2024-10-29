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От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"

Паровозы, электропоезда и скоростные электрички, только в миниатюре - в Москве проходит выставка в честь 50-летия строительства Байкало-Амурской магистрали.

Экспозиция переносит будущих машинистов, диспетчеров и просто романтиков, которые любят путешествовать по железной дороге, в необыкновенный мир.

На площади более 200 кв. м выросла настоящая железнодорожная магистраль. Макеты станций и вокзалов приближены к оригиналам. Здесь можно увидеть вокзал Купферцелль, расположенный недалеко от Штутгарта, ж/д станцию Хоста в Сочи.

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Поезда проходят по разным местам - от Амстердама до Золотых Песков, пересекают древнейший пещерный монастырь в пригороде Севастополя. Есть даже частичка белорусского Бреста.

Олег Сергеев, преподаватель лаборатории железнодорожного моделирования Московской детской железной дороги (Россия):

"Макет железной дороги - это погружение в некий образ железной дороги. Создается чудесное наполнение, чтобы после созерцания осталось некое послевкусие. Каждый модуль авторами выполняется с любовью. Лично мне нравятся те места, где я бываю почти каждый год. Это, например, город Брест. Мы выполнили фон, на котором можно узнать вид Бреста, один из пешеходных мостов со стороны железнодорожного вокзала".

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Так как выставка посвящена 50-летию строительства БАМа, здесь есть и часть пути Байкало-Амурской магистрали. Это была стройка века, до сих пор не имеющая аналогов в мире. На ней трудилось более 2 млн человек, 60 тыс. из них - белорусы.

Первый отряд белорусских студентов имени Кедышко приехал на БАМ в 1975 году. Они строили самый ответственный - северный - участок дороги, который шел через тайгу в Якутию.

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