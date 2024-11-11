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Президент Беларуси утвердил указ о преобразовании особо охраняемых природных территорий
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
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Малышева: Историческая память определяет мировоззрение братских народов России и Беларуси
Бастрыкин: Ужасает жестокость того, что творили нацисты на белорусской и русской земле
В Минске открылся спортивный военно-патриотический клуб "Сириус"
Белоруские мамы двойняшек запустили в популярной соцсети флешмоб
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