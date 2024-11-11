Джей Ходсон - блогер-путешественник поделился своими впечатлениями о нашей стране в своих видео.

Недавно он посвятил целую серию роликов Беларуси, и его мнение впечатляет. Автор очень рекомендует посетить Беларусь каждому и отмечает, что почувствовал себя здесь гораздо безопаснее, чем в Лондоне. Как любой уважающий себя турист не смог не сказать о чистоте Минска и дружелюбии белорусов:

"Прием, который я получил, был даже лучше, чем я мог себе представить. Честно говоря, жители Беларуси самые дружелюбные, теплые и гостеприимные люди, которых вы когда-либо могли встретить в Европе".