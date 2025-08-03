От Эфиопии до Малайзии: как Витебский медуниверситет стал альма-матер для врачей со всего мира

В Беларуси созданы все условия, чтобы каждый нашел здесь свое место для жизни, а еще смог построить карьеру и реализоваться в науке. Тот случай, когда из Эфиопии в Беларусь привела мечта - стать представителем самой гуманной в мире профессии.

И вот уже более 30 лет доктор Тесфайе Волде Асфау живет в Витебске. За это время он стал примером для своих выпускников, а они у кандидата медицинских наук разбросаны по всему миру.

доктор Тесфайе Волде Асфау из Эфиопии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a23302-daf6-490a-9b8a-e2dc6cc0c972/conversions/0a4bd8dc-c8c3-432f-917e-5ccf9c4afb15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a23302-daf6-490a-9b8a-e2dc6cc0c972/conversions/0a4bd8dc-c8c3-432f-917e-5ccf9c4afb15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a23302-daf6-490a-9b8a-e2dc6cc0c972/conversions/0a4bd8dc-c8c3-432f-917e-5ccf9c4afb15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/84a23302-daf6-490a-9b8a-e2dc6cc0c972/conversions/0a4bd8dc-c8c3-432f-917e-5ccf9c4afb15-xl-___webp_1920.webp 1920w

Выпускник тогда еще Витебского медицинского института прошел большой профессиональный путь, сейчас он кандидат медицинских наук и возглавляет кафедру анатомии человека в ГМУ.

Тесфайе признается, что в Беларуси у него были лучшие наставники, поэтому он считает своим долгом вырастить профессионалов: "Витебский медицинский университет дал мне много возможностей, знаний, которые я должен вернуть через студентов хотя бы. Я очень рад, что так и получилось".

Внедрение инновационных методов диагностики и лечения, проведение актуальных научных исследований, подготовка высококлассных специалистов - все это и помогает выстраивать в Беларуси эффективную систему оказания медицинской помощи, рассуждает заведующий кафедрой.

В стране есть чему поучиться, так как в белорусских вузах уделяют особое внимание врачебной практике. Отсюда такое огромное желание иностранцев получить белорусский диплом.

ВГМУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5474f17-1eef-4e5f-9813-c13c4745f963/conversions/17acf209-1d4c-48d8-a277-806e22e71634-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5474f17-1eef-4e5f-9813-c13c4745f963/conversions/17acf209-1d4c-48d8-a277-806e22e71634-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5474f17-1eef-4e5f-9813-c13c4745f963/conversions/17acf209-1d4c-48d8-a277-806e22e71634-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5474f17-1eef-4e5f-9813-c13c4745f963/conversions/17acf209-1d4c-48d8-a277-806e22e71634-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мои студенты мне пишут мне письма с благодарностью. Они признают, что я был строгим преподавателем, но их все устраивало. Один мой выпускник даже министром стал. Представляете, мои студенты работают по всем миру. А я им говорю, через 5-10 лет приезжайте в Витебский медицинский университет, не забывайте о нем, ведь вы здесь получили образование. Наш университет подготовил кадры для Африки, Азии, Латинской Америки. Например, с одной семьи целых 4 человека выбрали именно Витебский университет", - вспоминает Тесфайе.

В университете созданы все условия для того, чтобы первокурсники, придя на учебу, адаптировались и действительно поняли, что это профессия их жизни. За заслуги в подготовке кадров для иностранных государств Витебский медицинский университет удостоен ордена Дружбы народов.

"У нас в университете обучаются студенты более чем из 50 стран мира. Жители таких стран, как Канада, США, Германия и Великобритания выбирают наш университет и нашу страну. В 2025 году у нас впервые будут студенты из Малайзии", - рассказывает проректор Витебского государственного медицинского университета ордена Дружбы народов Денис Лиц.

Денис Лиц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb796abb-d83b-434c-8e03-12ae1d264614/conversions/cd462584-5577-44ad-86ea-19cef9e2fff8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb796abb-d83b-434c-8e03-12ae1d264614/conversions/cd462584-5577-44ad-86ea-19cef9e2fff8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb796abb-d83b-434c-8e03-12ae1d264614/conversions/cd462584-5577-44ad-86ea-19cef9e2fff8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb796abb-d83b-434c-8e03-12ae1d264614/conversions/cd462584-5577-44ad-86ea-19cef9e2fff8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иностранцы считают, что белорусский диплом обладает особым знаком качества, ради которого стоит преодолеть тысячи километров. Но местом учебы Беларусь выбирают не только за высокий уровень подготовки, важна безопасность и возможность всем жить в мире.

Тесфайе утверждает, что Беларусь - спокойная и стабильная страна с доброжелательным народом, и считает, что правительство делает все, чтобы белорусы жили в мире:

"Многие называют Александра Лукашенко "батькой", да? На самом деле, так и есть. Он примиряет врагов: когда кто-то ссорится, он предлагает дружбу, чтобы люди были счастливы".