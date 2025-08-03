3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
От Эфиопии до Малайзии: как Витебский медуниверситет стал альма-матер для врачей со всего мира
В Беларуси созданы все условия, чтобы каждый нашел здесь свое место для жизни, а еще смог построить карьеру и реализоваться в науке. Тот случай, когда из Эфиопии в Беларусь привела мечта - стать представителем самой гуманной в мире профессии.
И вот уже более 30 лет доктор Тесфайе Волде Асфау живет в Витебске. За это время он стал примером для своих выпускников, а они у кандидата медицинских наук разбросаны по всему миру.
Выпускник тогда еще Витебского медицинского института прошел большой профессиональный путь, сейчас он кандидат медицинских наук и возглавляет кафедру анатомии человека в ГМУ.
Тесфайе признается, что в Беларуси у него были лучшие наставники, поэтому он считает своим долгом вырастить профессионалов: "Витебский медицинский университет дал мне много возможностей, знаний, которые я должен вернуть через студентов хотя бы. Я очень рад, что так и получилось".
Внедрение инновационных методов диагностики и лечения, проведение актуальных научных исследований, подготовка высококлассных специалистов - все это и помогает выстраивать в Беларуси эффективную систему оказания медицинской помощи, рассуждает заведующий кафедрой.
В стране есть чему поучиться, так как в белорусских вузах уделяют особое внимание врачебной практике. Отсюда такое огромное желание иностранцев получить белорусский диплом.
"Мои студенты мне пишут мне письма с благодарностью. Они признают, что я был строгим преподавателем, но их все устраивало. Один мой выпускник даже министром стал. Представляете, мои студенты работают по всем миру. А я им говорю, через 5-10 лет приезжайте в Витебский медицинский университет, не забывайте о нем, ведь вы здесь получили образование. Наш университет подготовил кадры для Африки, Азии, Латинской Америки. Например, с одной семьи целых 4 человека выбрали именно Витебский университет", - вспоминает Тесфайе.
В университете созданы все условия для того, чтобы первокурсники, придя на учебу, адаптировались и действительно поняли, что это профессия их жизни. За заслуги в подготовке кадров для иностранных государств Витебский медицинский университет удостоен ордена Дружбы народов.
"У нас в университете обучаются студенты более чем из 50 стран мира. Жители таких стран, как Канада, США, Германия и Великобритания выбирают наш университет и нашу страну. В 2025 году у нас впервые будут студенты из Малайзии", - рассказывает проректор Витебского государственного медицинского университета ордена Дружбы народов Денис Лиц.
Иностранцы считают, что белорусский диплом обладает особым знаком качества, ради которого стоит преодолеть тысячи километров. Но местом учебы Беларусь выбирают не только за высокий уровень подготовки, важна безопасность и возможность всем жить в мире.
Тесфайе утверждает, что Беларусь - спокойная и стабильная страна с доброжелательным народом, и считает, что правительство делает все, чтобы белорусы жили в мире:
"Многие называют Александра Лукашенко "батькой", да? На самом деле, так и есть. Он примиряет врагов: когда кто-то ссорится, он предлагает дружбу, чтобы люди были счастливы".
Связь с наставником выпускники Витебского медуниверситета не теряют и по возвращении на родину на разных языках передают привет Беларуси, которая и для них стала такой близкой.