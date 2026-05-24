От гастрофеста до масштабного бизнес-форума: Дни Казани проходят в Минске

Дни Казани в Минске продолжают знакомить с самобытной культурой города-побратима белорусской столицы. 25 мая пройдет масштабный бизнес-форум. На одной площадке собрались представители разных сфер, и впервые соглашение о сотрудничестве подпишут волонтерские организации. Также в афише - продолжение праздника у Дворца спорта.

Минск с 24 по 26 мая стал гостеприимной площадкой. Минчане смогут бесплатно посетить экспозицию предметов декоративно-прикладного искусства с элементами традиционного татарского быта, включая национальные костюмы. Для всех желающих пройдут мастер-классы по чеканке монет, изготовлению национальных украшений, народным танцам, росписи витражей и открыток, а также созданию магнитов из кожи.