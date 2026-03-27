От курсантов до министра: большой десант МВД Беларуси высадил 30 тыс. саженцев в Воложинском лесхозе

В Беларуси проходит республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!". К ней присоединились и милиционеры. 27 марта большой десант МВД - от курсантов до министра - высадил 30 тыс. саженцев в Воложинском лесхозе. 2026 год у милиции проходит под эгидой 110-летия ведомства, поэтому запланировано много мероприятий.

Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, акция по высадке саженцев тоже посвящена этой дате.

Иван Кубраков на посадке саженцев

"Мы всегда приезжаем не только сюда, в Воложинский район, но и по всей стране - там, где есть проблемы. К нам обращаются лесхозы, мы в обязательном порядке приезжаем и оказываем помощь", - сказал глава милицейского ведомства.