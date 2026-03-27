От курсантов до министра: большой десант МВД Беларуси высадил 30 тыс. саженцев в Воложинском лесхозе
В Беларуси проходит республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!". К ней присоединились и милиционеры. 27 марта большой десант МВД - от курсантов до министра - высадил 30 тыс. саженцев в Воложинском лесхозе. 2026 год у милиции проходит под эгидой 110-летия ведомства, поэтому запланировано много мероприятий.
Как отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, акция по высадке саженцев тоже посвящена этой дате.
"Мы всегда приезжаем не только сюда, в Воложинский район, но и по всей стране - там, где есть проблемы. К нам обращаются лесхозы, мы в обязательном порядке приезжаем и оказываем помощь", - сказал глава милицейского ведомства.
Участие в подобных проектах также является важным элементом патриотического воспитания личного состава и подрастающей смены, вкладом в обеспечение экологической безопасности страны.