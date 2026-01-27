От марш-бросков до стрельб: 19 механизированная бригада ВС Беларуси проходит проверку боеготовности

Проверка боеготовности будет проходить и в других соединениях и воинских частях Вооруженных сил до весны. Об этом заявил Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Она продолжается по поручению Президента Беларуси.

В течение пяти дней проверки 19-я отдельная механизированная бригада отработала широкий комплекс мероприятий. Несмотря на то, что 19-я механизированная бригада специализируется именно на тяжелой технике, ее выгнали на площадку в рамках проверки, на авансцену вышли разведчики и гранатометчики.

Задание разведчиков заключалось в том, чтобы провести штурм позиций условного противника в лесу. Накануне обратить внимание именно на эти моменты в рамках проверки боеготовности глава государства поручил Государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.

Как отметил госсекретарь, за 5 дней 19-я механизированная бригада уже прошла целый комплекс в рамках этой проверки: от марш-бросков до стрельб.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"В течение двух дней идут контрольные занятия по огневой подготовке. Это основа, наверное, оценки выполнения задач по предназначению любого подразделения. Потому что вопрос огневого поражения - это основа успешного ведения боевых действий. Если противнику своевременно точно не нанести огневое поражение, то, естественно, задача не будет выполнена. Поэтому умение мотострелков применять штатное вооружение, военную технику, применять стрелковое оружие грамотно, устранять те неисправности, которые объективно имеют место быть в ходе выполнения упражнений, это очень важно. Комиссия госсекретаря не только оценивает точность попадания, это само собой разумеется, но еще и умение личного состава при выполнении упражнений устранять задержки и неисправности, которые возникают при стрельбе".

В рамках проверки участвуют относительно молодые бойцы, часть из них служат всего 3 месяца. Несмотря на это, ребята уже довольно неплохо выполняют свою работу.

"В составе своей роты сегодня отрабатывали упражнение "бой в лесу". Для чего мы это делали? Для того чтобы выработать уверенность у военнослужащих при работе в составе двоек-троек. В болотистой местности нюансы рельефа не всегда позволяют выполнять такого рода задачи - это одна из основных. У каждого военнослужащего есть возможность поработать плечом к плечу со своим товарищем и быть уверенным не только в себе и в своем оружии, но и в своем брате по оружию", - рассказал командир разведывательной роты 19-й отдельной механизированной бригады ВС Беларуси.