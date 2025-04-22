От микроэлектроники до электромобилей. Белорусская наука предлагает передовые разработки

Белорусская наука стремится идти в ногу с мировыми трендами и предлагает передовые разработки. Об этом говорили во время сессии Общего собрания Национальной академии наук в Минске.

Сегодня наши специалисты работают во всех областях - от микроэлектроники и космоса до новых материалов и аграрных технологий. Только за прошлый год в экономику внедрено более 300 разработок.



Одни из них - сверхчистое кварцевое стекло для микроэлектроники, созданы РНК-вакцины против онкологии, а также небольшая серия электромобилей.





Совместно с Мотовелозаводом велась работа над электромотоциклом. Все больше внимания учеными уделяется области искусственного интеллекта. Еще один наш приоритет - биотехнологии. Регулярно появляются новинки в группе стимуляторов роста растений, средств для защиты от вредителей и болезней.