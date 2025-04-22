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От микроэлектроники до электромобилей. Белорусская наука предлагает передовые разработки
Белорусская наука стремится идти в ногу с мировыми трендами и предлагает передовые разработки. Об этом говорили во время сессии Общего собрания Национальной академии наук в Минске.
Сегодня наши специалисты работают во всех областях - от микроэлектроники и космоса до новых материалов и аграрных технологий. Только за прошлый год в экономику внедрено более 300 разработок.
Одни из них - сверхчистое кварцевое стекло для микроэлектроники, созданы РНК-вакцины против онкологии, а также небольшая серия электромобилей.
Совместно с Мотовелозаводом велась работа над электромотоциклом. Все больше внимания учеными уделяется области искусственного интеллекта. Еще один наш приоритет - биотехнологии. Регулярно появляются новинки в группе стимуляторов роста растений, средств для защиты от вредителей и болезней.
По количеству совместных инициатив в научной сфере среди всех стран лидером остается Россия. Сегодня ученые двух стран выстраивают единое научно-техническое пространство. В фокусе внимания - космос, энергетика, микроэлектроника, искусственный интеллект, а также здоровье человека и сельское хозяйство. Сейчас в разработке новый спутник дистанционного зондирования Земли. Вместе с тем ученые сообща разрабатывают интеллектуальную электронику, роботов и электродвигатели для автомобилей, лазерные комплексы для систем связи.